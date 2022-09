El horóscopo del tarot signo por signo para el fin de semana

¿Tienes planes con amigos? ¿Quieres quedarte en casa? ¿Planeas decir que sí a esa primera cita que tienes pendiente? Se acerca el fin de semana, se acerca el fin de septiembre, muchos finales y seguramente nuevos comienzos. Por eso es importante seguir las pautas que la astróloga Silvina Pengov, creadora de Los astros dicen, comparte de este horóscopo del tarot signo por signo para el fin de semana.

Aries

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Esta carta te está invitando, Aries, a que hagas un giro en la forma en que te estás vinculando. Quizás hay algo que te estás dando cuenta que no te cierra mucho. Puede ser que sientas que estás tironeando mucho del carro y el otro apenas te sigue. Tal vez le estás poniendo demasiada energía y no ves lo mismo del otro lado. Debes hacerte cargo de eso y dejar al otro hacer. Y en el caso de que la otra persona no se quiera subir al carro, quizás es momento de que sigas el viaje por tu cuenta”.

Tauro

Carta: La muerte.

Mensaje: “Hay cambios profundos que ya vienes pensando, elaborando. Puede ser que tenga que ver con una relación que se fue deteriorando y está terminando. Lo mejor que puedes hacer es dejar que suceda lo que tenga que suceder. No trates de seguir sosteniendo algo que ya sabes que tarde o temprano se va a terminar. Esto no se refiere únicamente a una pareja, habla de vínculos en general”.

Géminis

Carta: El Papa.

Mensaje: “Debes animarte a mostrarte sin tapujos. Tal vez es necesario que tengas una conversación con otra persona, a corazón desnudo. No tengas miedo porque el mostrarte tal cual eres está la clave para encontrar una solución o un acuerdo con eso que te está pasando”.

Cáncer

Carta: El emperador.

Mensaje: “Te está invitando a que estés más seguro de qué es lo que quieres en una relación y también que no te conformes con migajas. Quizás estás recibiendo mucho menos de lo que te gustaría. También puede ser que estés en una relación en la que no te sientes completo. Por eso pregúntate por qué estás aceptando esas migajas. Debes colocarte en un lugar de merecimiento. Debes saber qué es lo que quieres y pedírselo al otro”.

Leo

Carta: El mundo.

Mensaje: “Tienes que hacer un cierre de ciclo. Hay algo que viene dando vueltas, que necesita cerrarse. Puede que sientas que no es cerrarse si no, justamente abrir. Lo cierto es que hay algo que viene dando vueltas, que está en el aire y necesitas darle una forma, ya sea una idea, un vínculo. Si tienes una cita pendiente con alguien, anímate a salir, cierra ese círculo que pueden venir cosas muy buenas”.

Virgo

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Esta carta te está invitando a ver en dónde estás sentado, cuáles son esos parámetros que tienes en tus relaciones, en la amistad o en el amor. Analiza cuáles son esos parámetros, desde dónde te estás midiendo y también de dónde estás midiendo al otro. Muchas veces el otro reacciona y no lo hace del modo que uno querría. Debes aceptar a las otras personas y ver qué te pasa con eso”.

Libra

Carta: El ermitaño

Mensaje: “Debes revisar temas del pasado, quizás hay algún viejo que necesitas replantearte. Puede ser algo que vienes arrastrando ya desde hace mucho tiempo y el ermitaño te está invitando a que sea un momento de sanar, sacarlo de la luz. Tienes que hacer algo con eso y no volverlo a callar y meterlo debajo de la alfombra. Así que acéptalo, hazte cargo de eso que se está haciendo notar en tu vida”.

Escorpio

Carta: La templanza.

Mensaje: “Debes llegar a un acuerdo, tratar de alcanzar un equilibrio, es momento de mediar. Tienes que lograr comunicarte con el otro y esto vale para cualquier tipo de relación. Busca llegar a una conversación más sana. Hay cosas que tienen que salir, que están muy enterradas en tus emociones, cosas que vienes guardando. Es momento de que empiecen a salir a la luz”.

Sagitario

Carta: El sol.

Mensaje: “Buena semana para aprovechar, para divertirte, para hacer cosas que te hagan conectar con la alegría. Rodéate de gente que te haga sentir bien, alegre y que te ayude a conectar con esa fuerza interior, con esas fuentes internas que todos tenemos. Debes hacer cosas que te hagan feliz y rodéate de las personas que te hacen feliz”.

Capricornio

Carta: El Loco.

Mensaje: “Te invita a hacer cosas de una forma totalmente diferente. Anímate a lo que nunca te habías animado. Esta carta te invita a aceptar esa invitación que hasta ahora decías ‘ni loco, no me animo, no es para mí’. Bueno, este es el momento de animarse a lo distinto, a lo diferente. Allí encontrarás la alegría, la adrenalina que necesitas en tu vida”.

Acuario

Carta: El mago.

Mensaje: “Te está invitando a que arranques cosas nuevas, nuevos inicios. Es momento de empezar a concretar ideas que tienes. Puede ser con tu pareja, con amigos, si están planeando un viaje empiecen a bajar la idea, empiecen a ver cuándo se irían, adónde. Necesitas concretar, pasar de las ideas a la acción”.

Piscis

Carta: El juicio.

Mensaje: “La carta del juicio te propone un despertar. Quizás tiene que ver con alguna relación del pasado, o con alguien del presente que te puede recordar a alguien del pasado. Este es el momento de despertar. Si venías de un duelo, estabas como dormido, este es el el trompetazo que te dice que estás vivo. Aprovecha la vida, fíjate qué te ofrece y por estos días trata de animarte y de decir a la vida que sí. Acepta nuevos desafíos”.