Siete mitos de la moda que es hora de romper

Muchas veces a la hora de armar un look tenemos en cuenta “reglas de moda” que en realidad ya no están 'a la moda', mantenemos costumbres o convencionalismos cuando ,en realidad, podríamos armar outfits que sean mucho más representativos de nuestro estilo.

Por suerte, el mundo de la imagen personal y la moda es dinámico, surgen nuevas tendencias y las reglas se reescriben con frecuencia. Por eso hoy vamos a analizar algunos mitos del mundo de la moda para acercarlos a las tendencias actuales y así poder armar looks fieles a nuestro estilo y a la moda.

Mito 1: Los zapatos y la cartera tienen que ser del mismo color

Si bien esta creencia podía ser útil cuando existían menos opciones de colores tanto en calzado y accesorios como en textiles, hoy contamos con infinidad de colores que nos permiten jugar y armar combinaciones armoniosas sin usar el mismo color de zapatos y cartera.

Las combinaciones de colores están en boga, además una cartera o unos zapatos de color que actúen como tercera prenda potencian el look.

Al jugar con combinaciones de colores creamos atuendos únicos, representativos de nuestros estilo y personalidad, lo cual los vuelve extraordinarios.

Al jugar con los colores de los zapatos y la cartera armamos combinaciones personales e irrepetibles. ¡¡¡Animate a jugar!!!

Foto @alexandrapereira

Foto: @nettiweber

Foto: @telodijenena

Foto: @michelleberdan

Mito 2: El negro siempre adelgaza

Este es uno de los mitos más arraigados y repetidos en el mundo de la moda, pero no es absolutamente cierto. Además del color, hay que tener en cuenta el corte de la prenda y la textura y tipo de género. Una tela brillante, aunque sea negra, aportará volumen en lugar de dar una apariencia más delgada.

Para generar un efecto visual que estilice usando prendas negras, buscá aquellas que sean del corte correcto para tu tipo de cuerpo y que sean sin brillo ni texturas con volumen.

No solo el color es importante a la hora de armar un look estilizado, prestá también atención al corte de las prendas.

Foto: @alexandrapereira

Foto: @nettiweber.

Mito 3: Sólo las altas pueden usar faldas midi o largas

Esto no es exactamente cierto, si bien las mujeres altas pueden usar este tipo de faldas con mayor facilidad, hay trucos de estilismo para que aquellas mujeres no tan altas también pueden usarlas y verse estilizadas.

Un excelente truco es marcar la cintura para así dar la ilusión de piernas más largas. Si no sos muy alta y querés usar una falda midi o larga elegí una de tela liviana y evitá aquellas con mucho volumen o estampados grandes. Elegí looks monocromáticos y con algo de escote.

Foto @telodijenena Foto: @alexandrapereira

Uno de los tips más usados cuando queremos vernos más altas y estilizadas es elegir combinaciones monocromáticas, elegí entonces una prenda superior del mismo color que la falda, y si querés verte todavía más estilizada, combinala con zapatos de taco nude.

Mito 4: El negro nos queda bien a todas

Este mito ciertamente no es verdad. Si bien muchas mujeres aman vestirse de negro y sienten que les aporta elegancia, si el negro no está dentro de su paleta natural de colores puede endurecerles las facciones y destacar imperfecciones.

El negro solo está presente en cinco de las 12 estaciones de colorimetría, así que si no está en tu paleta te sugiero que eligas el azul marino como color neutro para combinar tus looks. Si el negro no te favorece, preferí el azul marino.

Foto: @cocobeautea

Mito 5: Los zapatos sin taco no son elegantes

Hoy hay tantas opciones de calzado que no necesariamente hay que usar taco para verse elegante. Con la irrupción del estilo smart casual y la vuelta de la ballerinas podemos vernos elegantes, formales y clásicas sin necesidad de usar tacones.

En la actualidad, uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta a la hora de armar un look es que se relacione con nuestro estilo personal y con nuestro estilo de vida, por lo cual la elegancia también puede estar en un look más casual, prolijo y bien pensado pero sin necesidad de llevar tacos. Foto: @alexandrapereira Foto: @debbieapparel

Mito 6: No se puede repetir prendas

Este mito es, por sobre todas las cosas, imposible de cumplir. Todas, siempre, de alguna manera, repetimos prendas y no hay nada de malo en ello, es incluso una manera responsable de consumir moda (además de que cuida nuestro bolsillo).

Lo importante a la hora de repetir prendas es buscar armar diferentes combinaciones, para lo cual es importante contar con algunas prendas básicas que te permitan jugar con tus looks (leé mi nota anterior). Repetí la misma prenda básica con otras prendas en tendencia para lograr diferentes looks.

Foto: @fashionjackson

Mito 7: Tengo que ser flaca para vestirme bien

Este mito es uno de los más importantes para desterrar. Lo más importante siempre es ser saludable, aceptar nuestro cuerpo y querernos.

Ser flaca o no nada tiene que ver con vestirse bien. Lo importante es identificar nuestro tipo de cuerpo y las prendas que lo favorecen; y seguir las tendencias sólo en aquello que se relaciona con nuestro estilo. Vestirse bien no tiene que ver con el talle, disfrutá tu cuerpo.

Foto: @ashleygraham Foto: @ashleygraham

Nuestra imagen es parte de nuestra comunicación por eso es importante que aquello que usemos nos haga sentir cómodas, seguras y confidentes. Recordá que nuestros looks son nuestra casa, por lo cual no deben sentirse como un disfraz.

Usá la ropa y la moda a tu favor, para transmitir el mensaje que deseás y mostrar al mundo tu mejor versión.

* Mery Montes de Oca es asesora de Imagen