Karlie Kloss y los increíbles vestidos de fiesta que todas quieren tener

La modelo Karlie Kloss sorprende en cada aparición. Sus combinaciones son de las más acertadas y elegantes a la hora de elegir un vestido de fiesta. En esta oportunidad, se la vio con uno increíble que todas las mujeres de seguro quieren tener.

Karlie Kloss mejora cualquier vestido de fiesta

No es solo un vestido, son varios. Y es que Karlie Kloss deslumbra cada vez que se la ve en las pasarelas. Precisamente, en la Met Gala 2022, donde el lema era 'In America: An Anthology of Fashion', la modelo lució un vestido de fiesta lencero de Givenchy que lo situó en la cima de las piezas indispensables para el armario de cualquier mujer.

Karlie Kloss y el increíble vestido de fiesta negro - Fuente: Telva

Otros vestidos que todas quieren tener

Siguiendo el estilismo que tiene, en otra oportunidad también acudió a una fiesta en París y lo hizo con motivo del 100 Aniversario de Vogue. En aquella ocasión apostó también por un increíble vestido de fiesta, pero lo que se llevó todas las miradas fueron los flecos: un vestido muy veraniego y suelto, perfecto para la ocasión.

Karlie Kloss y el increíble vestido de fiesta blanco con flecos - Fuente: Yahoo Vida y estilo

Aquí otro vestido que nunca pasa de moda y es de la firma Carolina Herrera. Así posó en la Met Gala 2021 con un rojo que, sin dudas, favorece a cualquier tono de piel y de pelo. Además, a Karlie le aportó un efecto instantáneo por ser tan atemporal.

Karlie Kloss en el Met con un increíble vestido de fiesta rojo que todas quieren tener - Fuente: Woman.

Son pocos los vestidos de fiesta que resultan tan evocadores como los teñidos de color blanco. Y es que son combinables con todo y lo mejor es que tienen el don de aportar un extra de luminosidad al look. Durante una exposición de Christian Louboutin la modelo acertó con un diseño de Helmut Lang.

Finalizando, para la New York Fashion Week a Karlie Kloss la fotografiaron con un increíble vestido asimétrico muy estiloso. Ella misma dijo que le encanta llevar piezas versátiles que se puedan usar tanto en momentos elegantes como informales, y que también se puedan lucir tanto en climas fríos como cálidos.

¿Cuál de todos los vestidos de fiesta de Karlie Kloss quisieras tener? Cuéntanos.

