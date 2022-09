Giorgia Meloni: qué inspira a la mujer que llega a cambiar la política italiana

El partido Hermanos de Italia, que llevó al poder a Giorgia Meloni (45), surgió de las cenizas de la Alianza Nacional, heredera del Movimiento Social Italiano. Durante la madrugada del lunes y con una aplastante diferencia, la periodista se consagró ganadora. Y anunció: "Si llego al gobierno, seré la primera ministra de todos”.

Sin embargo, ese "todos" no es 100% inclusivo y por eso es señalada por una importante porción de la sociedad que la crítica por excluir de su plataforma a grupos minoritarios. Ejemplo de ello es la acusación que recibió de una activista homosexual que en medio de la discusión expresó: "Los cambios son inevitables y en Italia, en el futuro, me podré casar y adoptar". A dicha afirmación, la entonces candidata a primera ministra, respondió que no piensa cambiar la ley vigente con la cual los homosexuales ya tienen derecho al matrimonio en Italia. Al mismo tiempo insiste en su convicción de que los niños deben crecer con una madre y un padre.

Es tajante en sus discursos, no hay grises y así lo demostró en un encuentro de Voz en España donde, en clarísimo español, expresó: “No hay término medio posible. O se dice sí, o se dice no. Sí, a la familia natural, no a los lobbies LGTB. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a las fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas. Sí a la civilización, no a quienes quieren destruirla”.

Va aún más allá -en forma algo contracultural- y levanta la voz para destacar por qué su partido se basa en "Dios, patria y familia", un lema al que define como mazziniano (en referencia a Giuseppe Mazzini) y al que considera sumamente actual. En un debate con su contrincante, Enrico Letta, que fue televisado por el medio Corriere della Sera expresó que esta es "una forma de reivindicar nuestra propia identidad, la identidad de nuestra sociedad, la identidad europea, respetando a los demás. Significa que la familia es el núcleo fundacional de nuestra sociedad, el principal amortiguador social que tenemos; significa que la patria es la identidad que nos une".

Entonces, acotó también por qué es clave la identidad religiosa: "Es fundamental independientemente de que se crea en el valor de la laicidad del Estado. No se trata de imponer a nadie aquello en lo que se cree. Se trata de recordar que en los valores cristianos se sintetiza nuestra civilización. Nosotros creemos en la solidaridad porque nos lo ha enseñado el cristianismo, en la laicidad del Estado porque nos lo ha enseñado el cristianismo, en el respeto porque nos lo ha enseñado el cristianismo", dijo.

Un triunfo que llamó la atención del mundo

Fiel a sus ideales y con la impronta que la caracteriza compartió su felicidad en Instagram: "Hoy escribimos historia. Esta victoria está dedicada a todos los militantes, líderes, simpatizantes ya cada una de las personas que, en los últimos años, ha contribuido a la realización de nuestro sueño, ofreciendo corazón y alma de manera espontánea y desinteresada. A quienes, a pesar de las dificultades y de los momentos más complejos, se han mantenido en su lugar, con convicción y generosidad", sentenció Meloni. y añadió: "Pero, sobre todo, está dedicada a quienes creen y han creído siempre en nosotros. No traicionaremos su confianza. Estamos listos para revivir Italia".

Giorgia Meloni no es una mujer fácil de leer. Sus detractores critican que haya llegado al poder apoyada por un partido de ultra derecha. Sin embargo, aun dentro de ese grupo hay quienes no logran definir a la periodista, devenida política, que fue ministra de Juventud en el IV Gobierno de Berlusconi y presidente de Giovane Italia, la sección juvenil del partido político El Pueblo de la Libertad. Antes de eso ya había trabajado dos años como diputada. Y luego de eso, hace una década, fundó el partido Hermanos de Italia con el que volvió al parlamento en 2013 y con el que hoy llega al poder.

Cómo si fuera necesario un ingrediente adicional para desconcertar aun más a quienes buscan encasillarla, Giorgia Meloni está en pareja con un periodista de izquierda, egresado de la Universidad Católica de Milán: Andrea Giambruno (41). Juntos tienen una hija, Ginevra (6). Ella es romana y él es un auténtico milanés. Viven en Roma. Tienen ideas opuestas en muchos temas pero ambos están abiertos al diálogo.

Giorgia es apasionada por su hija. Y no lo ocultó aun cuando eso podría ser criticado por ciertos sectores. Al contrario, dedicó un sentido mensaje a Ginevra cuando la pequeña comenzó el colegio. "Vamos de la mano para enfrentarnos a nuestros retos más difíciles", escribió en un guiño tan dulce como firme. Y agregó: "Recuerda lo que te he dicho: no será la rabia la que te dé la fuerza para seguir adelante, ni la ambición, ni el ego, ni la envidia. Solo el amor puede darte la energía que necesitas para no bajar nunca la cabeza, para no desviarte, para no preferir los atajos. Hazlo con amor y nadie te detendrá".

Hace unos días, al concluir la campaña -con grandes expectativas pero aun sin conocer el resultado- le dijo: "Gracias por la paciencia que has tenido a lo largo de los años mi amor. Gracias por cómo, a pesar de tus seis años, comprendiste y soportaste mis demasiadas ausencias. Gracias por la forma en que corres hacia mí cuando llego a casa, y por cuando dices '¡mamá, buena suerte!'. Es todo para ti. Te amo". Y luego de las elecciones compartió la carta que su hija le escribió. Giorgia y Ginevra se adoran mutuamente. Foto: Instagram.com/giorgiameloni

El abandono del padre y una poderosa figura materna

En 2021, durante la pandemia y con su carrera política en auge, publicó Io sono Giorgia. Le mie radici, le mie idee (Rizzoli). En el libro autobiográfico reveló que su padre había abandonado a su mamá cuando ella y su hermana Arianna aun eran pequeñas. Esto la marcó. La mirada de su madre es clave en la vida de esta mujer que combinó el periodismo y la política. "Mi madre no ha tenido una vida fácil. Crio sola a sus dos hijas. Se lo debo todo a ella. Su juicio es uno de los pocos que temo. Ha sido mi guía", declaró.

Contó en su libro que su padre vivía en Canarias y lo veían una o dos veces al año. Él ya falleció y ella asegura que "cuando murió, no sentí ninguna emoción, para mí siempre fue un extraño". En 2021 Giorgia Meloni publicó su autobiografía y reveló sus raíces e ideas

Según Meloni, ese dolor de la infancia fue el que la llevó a ser quien es. "Me hizo ser valiente y ávida de redención, combativa y temeraria. El abandono de un padre te hace sentir inadecuada. Como si tuvieras que conseguirlo todo a base de mucho trabajo”, expresó.

Estos son los autores que marcaron la vida de Giorgia Meloni

Un discurso de la próxima primera ministra italiana, la primera mujer en llegar a ese puesto, se viralizó por lo contundente de su mensaje: "¿Por qué la familia es un enemigo? ¿Por qué la familia es tan aterradora?", se pregunta en forma retórica en el clip que ha dado la vuelta al mundo generando tanto apoyo como cuestionamientos. Y ella misma contestaba en forma contundente: "Hay una sola respuesta para todas estas preguntas. Porque nos define. Porque es nuestra identidad. Porque todo lo que nos define es ahora un enemigo. Para los que les gusta que ya no tengamos identidad, y que simplemente seamos perfectos esclavos del consumo".

Aunque sin un título universitario -razón por la que ha recibido múltiples burlas- Meloni ha demostrado ser una mujer con vasta formación. Domina tres idiomas -inglés, español y francés- aparte de su lengua materna. De hecho, utilizó las burlas para marcar una realidad que atraviesa su país: sólo el 17% de las personas accede a un título universitario. "No todo el mundo se puede permitir quedarse en la universidad 8-10 años y asistir a las manifestaciones de los demás en vez de buscarse un trabajo", decía en el marco de una manifestación en la que alguien la cuestionó por no haber terminado sus estudios formales.

En el discurso viral, Meloni agregó quiénes y por qué atacan las tradiciones. "Atacan la identidad nacional, la identidad religiosa, atacan la identidad de género, atacan la identidad familiar. No me puedo definir como italiana, mujer, cristiana, madre. No. Debo ser ciudadano x, género x, padre 1, padre 2. Debo ser un número. Porque cuando sea sólo un número, cuando ya no tenga identidad ni raíces, entonces seré el perfecto esclavo a merced de los especuladores financieros. El consumidor perfecto", explicó.

Meloni no oculta su pasión por determinados autores. Citó, por ejemplo, a J.K. Chesterton, para dar cuenta de sus ideas: "Se encenderán fuegos para testificar que dos y dos son cuatro. Se desenvainarán espadas para demostrar que las hojas están verdes en verano", sentenció en el video viral para explicar como la verdad es muchas veces atacada. También es amante de J. R. R. Tolkien desde su juventud, cuando participaba en campamentos Hobbit inspirados en la saga de El señor de los anillos y con símbolos y reflexiones partidas de la obra maestra del autor británico.

De hecho, suele usar referencias literarias en entrevistas y discursos. Por ejemplo, ha hablado de "luchar contra dragones, osos y demás criaturas legendarias" y optó por llamar Atreyu -el protagonista de La historia interminable, la mundialmente famosa novela de Michael Ende- a la convención anual de su partido.