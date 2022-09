Las fotos de Juliana Awada en Francia: ¿encontró el mejor look para un paseo en bici?

Mucho antes de ser primera dama, Juliana Awada era admirada por sus looks: frescos y elegantes al mismo tiempo. Se destaca por elegir piezas confortables y llevar con un estilo particular los clásicos del guardarropa como jeans y camisas blancas. No importa lo que luzca, siempre logra convertirse en el centro de las miradas.

Esta vez fue durante un viaje a Francia, más precisamente de la región de Périgord y mientras última prepara su libro: "El camino que recorrí para alcanzar el bienestar". Compartió unos días con amigas y decidió compartir su felicidad -además de unas impecables postales del paisaje- en Instagram.

"Agradecida por estos días compartidos", escribió en forma muy sintética en un posteo que reunió algunas de las mejores postales de esta escapada con amigas. En diferentes tomas se la ve disfrutando momentos de ocio con cuatro amigas. Todas en looks deportivos, sólo una de ellas con calzas ciclistas -de esas que ya se incorporaron al guardarropa urbano y que prometen seguir en boga esta temporada- y las demás con leggins deportivos en conjunto con camperas deportivas.

En sucesivas tomas Juliana Awada resumió el paseo y presentó una de las regiones más encantadoras de Francia, que se caracteriza por la gran cantidad de castillos y es conocida por sus acantilados.

Aparte de las fotos cómplices con sus amigas y de los paisajes, con subidas y bajadas, Juliana Awada compartió un retrato que muestra en detalle su look de calzas deportivas negras con recortes y una campera en black & white, tan canchera que muchos buscarán incorporar. La suya es marca Bogner, una firma alemana que lleva 90 años marcando tendencia en athluxury.

Total look de Juliana Awada para pedalear por la campiña francesa. Foto: Instagram.com/Juliana.Awada

Bien preparada para una vuelta en bicicleta que demandaría esfuerzo, Juliana Awada complementó su outfit con guantes y un casco. Dos clásicos imprescindibles para prevenir cualquier accidente y pedalear más libremente.