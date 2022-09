Fascinada con la danza cabaret y trajo a Mendoza el burlesque, una herramienta de empoderamiento femenino

El burlesque, semánticamente, proviene de “burla”, aludiendo al poder reírse y ridiculizar todo lo que la alta sociedad representaba en el siglo XVI. Es un movimiento artístico de las minorías que nació en esos años y que se expresaba en las artes plásticas, el teatro, la danza. Actualmente, es un estilo de danza que las mujeres eligen como forma de empoderamiento femenino

Rocío Ailín Rodríguez (30), profesora, coreógrafa, bailarina y directora de la primera compañía de burlesque de Mendoza habló con MDZ Femme acerca de este género de baile que ayuda a las mujeres en la aceptación del cuerpo, la habilitación de la sensualidad y la práctica del erotismo a la hora de bailar.

Rocío es una militante del empoderamiento femenino a través de la danza.

Rocío, luego de un gran esfuerzo y como resultado de la gran confianza en sí misma, logró poder vivir de la danza, algo con lo que siempre soñó. Durante años se dedicó a bailar distintos estilos: clásico, contemporáneo y burlesque, entre otros. Todo este bagaje de estudios le permitió poder ofrecer a sus alumnas una enseñanza integral de la danza. “Mis papás me mandaron a danza y teatro porque era sumamente tímida", recuerda y sigue: "Poder profesionalizarme en la danza siendo adulta fue una sorpresa para mi, no pensaba que podía haberlo hecho y lo hice. Fue algo muy loco”.

Empezamos a darnos cuenta que todos los cuerpos son bellos y que todas somos sexys

La bailarina explica que su primer acercamiento al burlesque fue gracias a un viaje que realizó a Francia. “Conocí la danza cabaret y me voló la peluca. Este estilo reunía todo lo que me había gustado siempre: lo teatral, femenino y sensual. Me dije a mi misma que esto tenía que llegar a Mendoza”, detalla.

Al exponer permanentemente el cuerpo en lencería o ropa erótica y al tener que ser sensuales al bailar, el burlesque es una herramienta que ayuda directamente a trabajar en el amor propio y en la aceptación del cuerpo. En muchas sociedades, la exposición del cuerpo y la práctica del erotismo en la mujer son cosas que siguen siendo tabú, pero la pregunta es: ¿por qué tiene que ser así?

Rocío relata cómo se convirtió en una militante de la aceptación y el amor propio: “Sufrí por mi cuerpo y sé lo que se siente es por eso que milito tanto hacer saber y creer que todos los cuerpos pueden bailar y ser atractivos y sensuales”.

Presentación de Le Bisou, el estudio de danza burlesque de Rocío.

Al comenzar a bailar burlesque a algunas de las participantes les resulta muy difícil empezar a mostrarse, pero es un camino en el que se va trabajando a lo largo de las clases. “Cualquier clase de danza, sea el estilo que sea, ya es una gran exposición”, expresa Rocío. Y reflexiona: "Una vez que ya llevamos un tiempo enfrentándonos a nuestro mayor miedo que, muchas veces, es el espejo, empezamos a darnos cuenta que todos los cuerpos son bellos y que todas somos sexys”.

Si bien existen sectores que siguen considerando al burlesque como un baile prohibido, hay otros que lo consideran como una oportunidad para sanar y borrar los prejuicios impuestos socialmente acerca de cómo vivir el erotismo y la exposición del cuerpo, aspectos válidos y necesarios tanto para las mujeres como para los varones. “Cada cual es dueña o dueño de su cuerpo y puede hacer con ese cuerpo lo que quiera”, sentencia Rocío.

En el burlesque, el acompañamiento del grupo es tan importante como el aprendizaje individual.

El burlesque no solo nos libera al momento de bailar sino a nosotras como mujeres libres de gozar nuestro cuerpo como queramos. Todo lo que se aprende en las clases y los ensayos, brinda herramientas para trabajar en nuestra autoestima, en el amor propio, para afrontar la vida en general, para empoderarnos. ¡A bailar!