Una a una, cada conquista social de las mujeres en esta década y media

¿Qué es el feminismo?, ¿es lo contrario del machismo? A propósito del cumpleaños de MDZ cada uno de los periodistas reflexionó sobre el paso del tiempo y desde MDZ Femme elegimos enfocarnos en estos 15 años de logros de las mujeres.

MDZ cumple 15 años y nos pusimos reflexivos. Quizás a simple lectura no es demasiado tiempo, pero cuando en la redacción tomamos consciencia, nos dimos cuenta de que es una década y media en la que pasaron miles (millones) de eventos. Y estuvimos ahí, con la enorme responsabilidad de llevar la noticia a las masas, algo que también muchos de nosotros hacemos cotidiano pero cuando le ponemos foco a la importancia que eso tiene -sobre todo en un mundo avasallado hoy por múltiples 'comunicadores' y manoseo de la información-, también nos impacta.

El mundo cambió en estos 15 años, MDZ también lo hizo y con el diario, MDZ Femme, el suplemento de mujeres. Nos pusimos exigentes con la información que consumimos, sobre todo en una sección destinada a nosotras. La audiencia femenina nos comenzó a exigir responsabilidad también en los contenidos que le brindamos. Los temas que nos interesan no pueden ser tratados del mismo modo que antes, porque ya no queremos que nos digan cómo hacer tales o cuales cosas, queremos saber, queremos nutrirnos, pero sobre todo, queremos ser libres de elegir, sin presiones, estigmatizaciones ni mandatos.

Las conquistas alcanzadas por las mujeres en estos 15 años

Las luchas femeninas han sido a largas batallas y las conquistas que alcanzamos jamás nos fueron otorgadas porque alguien lo advirtió y lo mejoró. No. Son años de reclamos que comenzaron con un mismo interrogante: por qué nosotras no podemos...

Si bien en 1613 se creó la primera Universidad Nacional, más de 250 años después, en 1885, se registró la primera mujer egresada. Probablemente ella se cuestionó: ¿por qué yo no puedo ser universitaria? Pero hoy la propuesta es enumerar los últimos 15 años y de 2007 hasta acá todas estas fueron nuestras conquistas:

2007: Por primera vez una mujer llegó a la presidencia de la Nación. Cristina Fernández de Kirchner se consagró como la primera mujer elegida por el voto popular con el 45,28% de los sufragios. Y el segundo puesto también fue para una de nosotras, Elisa Carrió, que obtuvo el 23%.

2008: desembarca en el Palacio Legislativo la ley que buscaba prevenir y sancionar la trata de personas, asistir y proteger a sus víctimas.

2009: se creó la Oficina de la Mujer, a fin de impulsar la perspectiva de género en la planificación institucional y se logró la Ley de Protección Integral a las Mujeres, que buscaba prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

2012: la Corte Suprema determinó que la interrupción del embarazo proveniente de toda clase de violación resultaría no punible. Ese mismo año se incorporó la figura de “femicidio” al Código Penal.

2014: la Corte Suprema creó el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina.

2015: se formalizó el movimiento Ni Una Menos, cuando más de 200 mil personas se concentraron en las inmediaciones del Congreso para pedir la implementación de políticas integrales para frenar la violencia de género. Ese mismo año se consiguió la ley de Prescripción de los delitos sexuales, que evita que el lento accionar de la Justicia deje impunes a quienes cometen estos delitos.

2017: llegó la Ley de Paridad de Género, que fija la obligatoriedad de intercalar candidatos de ambos sexos en las listas de legisladores nacionales y de incorporar la igualdad de género a nivel partidario, por lo que las listas deben completarse con un 50% de representantes de cada sexo.

2019: se aprueba la Ley de Acoso Callejero y ese mismo año se sancionó la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en materia diversidad sexual y violencias de género de las personas que se desempeñen en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

2020: se logró la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y el mismo día quedó aprobada la Ley de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia

2022: Por primera vez, luego de 158 años de hombres presidiendo, una mujer, Cecilia Moreau, se convirtió en presidenta de la Cámara de Diputados.

Fuente: Tiempo Judicial

¿Han escuchado aquello de que feminismo es lo contrario que machismo? Pues según el diccionario de la Real Academia Española, el machismo es la "actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres/ Forma de sexismo caracterizada por la prevalencia del varón". Mientras que el feminismo es, también según la RAE, la "doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos reservados antes a los hombres/ Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres".

Por lo tanto, no sólo que feminismo no es lo contrario de machismo, sino que me lleva a preguntarme: "¿alguna de nosotras podrá decir entonces 'Yo no me considero feminista'? Fuera las connotaciones que otros quieren ponerle a este movimiento histórico.

Por supuesto que habrá matices, con los coincidiremos más o menos, como en la vida. Y también pagarán justos por pecadores. Pero, probablemente, no exista otra manera.

Hoy aún es noticiable que una mujer deja huella en el automovilismo y hace menos de una semana llenamos portadas: "Por primera vez una mujer se convirtió en presidenta de la Cámara de Diputados". Es que todavía nosotras ocupando espacios antes reservados para "ellos" somos noticia. Lo habremos logrado cuando "una mujer consiguió" deje de ser un título.

Y allí estará MDZ, acompañando también ese momento social. Porque en 2007 nosotros propusimos innovación a quienes consumen noticias y ustedes dijeron: "sí". Y en estos 15 años constantemente la audiencia nos exige acompañar, no quedarnos atrás, y nosotros corremos para responder y honrar ese espacio social. Eso es MDZ, ¡gracias a ustedes!

Ana Saldaña

Jefa de sección de MDZ Femme