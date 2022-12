Este es el accesorio imprescindible para alentar a la Selección: se consigue en Mercado Libre y es furor

A medida que la Selección argentina avanza en el Mundial de Qatar 2022, las cábalas tienden a repetirse y hasta se multiplican: todo sirve si se trata de alentar a la Scaloneta. El equipo que dirige Lionel Scaloni emociona tanto dentro como fuera de la cancha. Millones de argentinos sienten que esta vez, después de 36 años, puede volver a darse.

El Mundial de Qatar 2022 empezó con una derrota pero lejos de caerse, los jugadores liderados por Lionel Messi se rearmaron y salieron a ganar. El país entero se paralizó cuando la selección jugó contra México: era un partido determinante. La Selección argentina venció y eso la dejó mejor parada para el tercer enfrentamiento en la fase de grupos.

Ya en octavos, la Selección argentina venció a Australia y a la espera del partido contra Países Bajos el deseo de ver ganar al equipo es común a todos los argentinos. Crece el fanatismo y es necesario expresar el aliento a la Scaloneta de todas las formas posibles. En pleno verano y en medio de una ola de calor con alerta roja en muchas provincias, no hay bufandas alegóricas y parece imposible usar un gorro de fieltro o colgarse una bandera.

Pero la creatividad argentina siempre sorprende. Los colores de argentina se descubren en trajes de baño, equipos de short y top (vale, por supuesto, llevar alguna de las camisetas de la Selección argentina) y diversos estilismos. Las uñas pintadas en celeste y blanco dan la nota y se convirtieron en un hit este diciembre mundialista.

Aparte de eso, hay otras opciones de maquillaje que se imponen como aliadas para alentar a la selección. Desde motivos autoadhesivos simulando piedras metalizadas en los tonos de Argentina hasta glitter plateado y celeste, pasando por la clásica pintura artística.

Maquillaje artístico en barra para alentar a la Selección argentina. Foto: instagram.com/dreamglitter

Justamente en ese rubro se encuentra el accesorio en cuestión. Se trata de un aplicador en barra con los colores de la bandera argentina que se aplica en una sola pasada y se presenta como la solución perfecta para dar la nota mundialista a cualquier look. Sofía Jujuy Jiménez usó ese aplicador para el segundo partido y fue uno de los detalles más comentados en la foto que subió a Instagram.

Nati Jota lookeada para alentar a la Selección argentina: la nota la dio su make up

Aparte de comentarios sobre su look (cuidadosamente elegido para una tarde de sol y fútbol), recibió un sinfín de comentarios por su peculiar make up. "¿Done se consigue?", se preguntaban muchos de sus seguidores. Y la respuesta no se hizo esperar: se trata de una barra de maquillaje artístico que se coloca en cuestión de segundos y se consigue en un sinfín de negocios especializados. También se vende en Mercado Libre, donde hay diversas marcas y opciones para elegir.

En Dream Glitter (MIramar) ofrecen un combo para alentar a la Selección argentina que incluye, aparte de la barra artística, glitter y strass

Katalia tiene su propio maquillaje para alentar a la Selección argentina a un precio muy conveniente.

El maquillaje artístico en barra con los colores de argentina es la evolución de los clásicos potes de pintura blanca y celeste. Antes de que apareciera este rodillo, que permite pintar a la perfección y en cuestión de segundos, la bandera argentina, ya había un maquillaje bicolor en barra -con el aspecto de un labial- que servía para ahorrar un paso. Lapiz bicolor, un clásico mundialista