Selena Gomez enamora en las calles de Nueva York con un increíble tapado de gabardina blanco

Selena Gomez revivió un outfit de ensueño. La actriz estadounidense asistió a una proyección privada de su documental My Mind and Me y, una vez más, se convirtió en la mejor vestida de la noche por el increíble tapado gabardina blanco y las sandalias de tacón con medias de la temporada.

Selena Gomez marca tendencia: estilo elegante y romántico

Quedó claro que cuando se trata de deslumbrar en una gala, Selena Gomez se lleva todas las de ganar. La joven actriz sabe muy bien cuáles son las claves de estilo para lucir impecable y coronarse como la mejor vestida de una noche.

Su estilo elegante y a la vez romántico consigue inspirar a todas las mujeres. Tiene un don para llevar las mejores tendencias de la temporada y no pasar desapercibidas. La actriz se sumó a las propuestas de la moda que están arrasando en las pasarelas como también en el street style.

No solo se trata del increíble tapado de gabardina blanco, sino también de las sandalias de tacón con medias. Sin duda, es una de las prendas que favorecen a las siluetas petite.

Se llevó todas las miradas

Recientemente, la también cantante Selena Gomez asistió a una proyección privada de su documental My Mind and Me para Apple TV+. El evento tuvo lugar en la ciudad de Nueva York y la presentación estuvo a cargo de Rare Impact Fund, su propia organización benéfica que recauda fondos para la ayuda en servicios de salud mental y educación.

Selena Gomez arrasó con su estilismo romántico y elegante - Fuente: Twitter

El increíble tapado de gabardina blanco

Así como otras famosas, la artista hizo una declaración de estilo en su paso por la alfombra roja: demostró que un accesorio de invierno, como lo es un tapado de gabardina blanco, es capaz de elevar cualquier conjunto de la temporada.

El secreto para ella está en aprovechar los diseños clásicos y combinarlos con estilismos modernos.

Selena Gomez tiene un gran gusto para la moda. - Fuente: Twitter.

Alta dosis de elegancia

Selena Gomez adaptó la propuesta de su look a su encantador estilo. Apostó por piezas semitransparentes en color negro mate de la firma italiana Calzedonia. La mejor elección fue la combinación de las sandalias de tacón con pulsera con altura vertiginosa junto a un minivestido de tweed de la marca Self-Portrait. Selena Gomez enamoró con las sandalias de tacón con pulsera - Fuente: Twitter

La pieza se destacó debido al escote en V y bordados en blanco y negro que dibujaban su silueta. Para finalizar este increíble look, se inclinó por un maquillaje en tonalidades nude.



También decidió recoger su melena con una coleta alta pronunciando de esta manera sus hermosas facciones. Este, sin duda, ha sido el estilismo ideal para captar la atención con una victoria garantizada.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.