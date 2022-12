La China Suárez y Yanina Latorre la rompieron con sus osados looks de esta marca

En siete días se termina el 2022. Muchas hacen un balance del año y se encuentran con cambios en su vida como nuevos proyectos por comenzar. Las fashionistas se toman su tiempo para pensar cómo cambió su estilo durante estos meses y qué quisieron probar y no se animaron.

A ellas les decimos que no es tarde para que aprovechen a llevar eso que les generó un poco de miedo en el momento o que quisieron hacerlo, pero no tuvieron la oportunidad indicada. Dos buenos ejemplos son los de Eugenia "la China" Suárez y Yanina Latorre que apostaron por nuevas premisas en sus looks.

Y no solo las unió eso, sino también una misma firma muy conocida de nuestro país. Estamos hablando de Natalia Antolín, una de las diseñadoras con más experiencia en la moda que incorporó a la conductora Verónica Lozano para que juntas crearan colecciones cápsula todos los años. Bajo el nombre VLbyAntolin, las dos mujeres lanzan nuevas colecciones que son furor entre las celebridades.

Antes de que terminara el 2022, la China Suárez fue una de las que se dejó cautivar por una prenda muy especial de la marca: un osado jumpsuit estampado en blanco, beige y negro, con transparencias. La cantante le sumó una faja XXL en negro y unas botas largas negras de tacones finos y con bolsillos, al estilo cargo.

Sin lugar a dudas, uno de sus looks más audaces de estos últimos años. No solamente por las transparencias, sino también por la fuerte impronta que sostiene y que necesita ser usado con esa misma actitud. Su eterno pelo lacio y sus largas pestañas agregaron ese espíritu felino y sensual que le luce muy bien a la China.

Yanina Latorre lució 100% audaz con su total look estampado. Foto: Instagram @yanilatorre.

Aunque amamos el outfit de la cantante, creemos que es más adecuado para el invierno que para el verano debido a las botas y al propio jumpsuit que es muy cerrado. Distinto fue el look de Yanina Latorre a la hora de elegir un conjunto hecho por Verónica Lozano y Natalia Antolín.

La conductora optó por full estampado de cebra en una minifalda de fondo verde oscuro y líneas negras junto con una camisa fucsia con print rojo. Además, complementó con unas sandalias naked negras y un cinto en el mismo color sobre su falda. A simple vista no lo captamos, pero cuando lo miras por segunda vez te das cuenta de que están los dos colores protagonistas de la Navidad como el rojo y el verde.

Sin embargo, Yanina no apostó por los colores en prendas lisas sino estampadas, lo que llevaron a generar distracción sobre estos colores que están combinados con otros como el negro y el rosado. Perfecta la decisión de contrastar con sandalias minimalistas y en color negro para no producir más ruido visual.

La China Suárez y Yanina Latorre terminan diciembre probando looks nuevos y osados que generaron furor en redes sociales. ¿Te unes a ellas?

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!