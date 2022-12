Short de jean y blusa: cómo llevar la dupla infalible en looks urbanos

Dolores Barreiro fue, es y será un icono de estilo. Su silueta longilínea y su sonrisa inconfundible la convirtieron en una de las supermodelos de los 90'. La cordobesa logró hacer carrera no sólo en las pasarelas nacionales sino que también se convirtió en una de las favoritas en el ámbito internacional.

A los 47 años sigue siendo modelo, pero además ha logrado sacar a relucir su costado de diseñadora e influencer. Creó una marca de moda, Holi, que se transformó con ella. Con reminiscencias hippies, algo de bohemia y mucha influencia hindú, logró cautivar al público local y extranjero.

Las líneas simples hacen de las prendas de Holi las indicadas para quienes adoran los looks effortless. Ella misma es una fanática del estilo descontracturado y elegante al mismo tiempo. Tal vez por eso, Dolores Barreiro sea la mejor imagen que su marca pueda tener. Y vuelve a demostrarlo cada temporada.

Ya hace meses -de viaje por el mundo- adelantó algunas de las tendencias que hoy se descubren en las vidrieras de marcas masivas. Los prints son una huella de identidad en el guardarropa de Dolores Barreiro y sabe cómo equilibrarlos entre sí o combinándolos con otras prendas.

Su nutrido guardarropa abunda en vestidos largos, tipo soleros, larguísimos y con volados. También hay minivestidos al cuerpo que destacan sus largas piernas y pantalones -preferentemente Oxford, claro está-.

Camisa a rayas con mangas sueltas y un short de jean son perfectos para un día de campo. Foto: instagram.com/dolibar

Pero no son esos los ítems que Dolroes Barreiro elige para disfrutar del verano. Sino que se decanta por una dupla infalible: camisa (preferentemente estampada) con shorts de jean. Sí. Estos son los dos ítems que no pueden faltar en el perchero estival de la modelo que siempre deslumbra con sus looks.

Camisa estampada -suelta o anudada- y short de jean (preferentemente con acabado desflecado) forman la dupla infalible de Dolores Barreiro. Foto: instagram.com/dolibar

La empresaria elige esta dupla para ir a la playa y también para recorrer ciudades -amante del sol y de los viajes, selecciona cuidadosamente las prendas que incluye en su maleta-. Incluso se anima a utilizar short de jean y camisa estampada en ocasiones que son más formales pero admiten looks effortless.

Incluso cuando viaja, la top prefiere equipos versátiles y por eso suele combinar shorts de jean y blusas holgadas. Foto: instagram.com/dolibar

Aunque los prints son sus favoritos, la topa también se anima a las rayas y a los colores pleno (especialmente cuando busca que el foco de atención no sea la blusa sino alguna otra prenda). Sumando sandalias a su dupla infalible -short de jean y blusa- la top logra un look muy urbano. Foto: instagram.com/dolibar