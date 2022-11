Las prendas imprescindibles en tu equipaje para Qatar 2022

Qatar es el país que va a concentrar a todos los equipos que jueguen dentro del Mundial 2022 como así también a todos los fanáticos del mundo que quieran asistir a los distintos partidos y conocer la ciudad. Como todos sabemos, antes de llegar a destino, tenemos que preparar los bolsos con la ropa indicada para usar durante esos días.

Antes de ordenar cada pieza en tu bolso, es importante saber cómo es el clima de Qatar durante el otoño, especialmente en noviembre y diciembre, meses en los que se lleva a cabo el Mundial de Qatar 2022. Al averiguar, descubrirás que las temperaturas promedio de esos meses varían entre los 21°C y 26°C, lo cual nos marca que esa temporada es más calurosa que en otros países.

Las ayudamos a armar su bolso con las prendas que no pueden faltarte para disfrutar Qatar durante todo tu viaje. ¡Arma una lista con los siguientes imprescindibles!

En pocos pasos y con pocas prendas, tendrás la valija perfecta para Qatar. Foto: Freepik.

Camisetas

Las camisetas de mangas cortas son las indicadas para usar en este tipo de clima. Son livianas y versátiles para combinar con distintos looks e incluso puedes añadir una chaqueta si las temperaturas bajan un poco.

Jeans

Cualquier jean es un básico para todos los viajes que realices en tu vida. Por más que haga calor en tu destino de llegada, procura llevar unos jeans para salvarte de un día de lluvia o más fresco. Si vas a Qatar, trata de llevar entre dos a tres jeans para ir combinando con distintas camisetas.

Blazer o chaqueta de denim

Para lograr un outfit completo con jeans y camisetas, no podía faltar un blazer o una chaqueta de denim. Si no quieres apostar por una, puedes llevar ambas e ir seleccionándolas según lo que vistas. No recomendamos la chaqueta de cuero porque pesa más y, por lo general, son muy abrigadas.

Chaqueta impermeable

Otro infaltable para cualquier viaje. Por más que el tiempo durante tus vacaciones anticipe que no lloverá ningún día, es importante tener una chaqueta impermeable a mano por si se desata una lluvia, llovizna o viento fuerte.

Siete ítems infaltables para usar en Qatar. Foto: Freepik.

Vestidos largos

Los vestidos estampados o estilo boho son perfectos para usar en Qatar. Además de permitirnos estar cómodas y livianas, puedes llevarlos durante todo el día e ir cambiando las chaquetas y zapatos para lograr diferentes outfits para el día y la noche.

Zapatillas

Este ítem nunca se discute porque las zapatillas son lo que nunca podemos olvidar a la hora de preparar nuestro bolso. Sin lugar a dudas, puedes usarlas con todas las prendas, en cualquier hora del día y sin pasar incomodidad mientras caminas o paseas por Qatar.

Sandalias bajas

Para reemplazar las zapatillas, puedes añadir unas sandalias con tacón bajo o chatas. Son una buena idea para aquellos días más calurosos o para realzar nuestro atuendo con un plus más elegante o clásico.

Con estas cinco prendas y dos calzados tendrás solucionado el tema de tu bolso para Qatar. Son piezas que te servirán para esas temperaturas, que son versátiles y puedes combinar entre sí, y por sobre todo, te darán comodidad para conocer este magnífico país.