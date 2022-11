Estas son las bikinis tendencia que serán furor en el verano 2023

Te vas de vacaciones dentro de pocos días y tu destino es la playa, pero aún no tienes el traje de baño ideal para esta temporada. ¡No desesperes! En esta nota, te contamos cuáles son las bikinis tendencia del verano para que sepas qué puedes elegir para disfrutar tus días de sol, mar y arena.

Tipos de bikinis hay miles e imposibles de calcular o verlas a todas. Sin embargo, existen marcas que son reconocidas especialmente por la calidad de sus trajes de baño y su vasta experiencia en este mercado. Una de ellas es Sweet Lady que, cada verano, recolecta las distintas tendencias para aplicarlas en sus bañadores y que sus clientas puedan comprar el modelo, el color o estampado que más les guste.

Como en años anteriores, Mery del Cerro es su modelo de campaña y colaboradora exclusiva de la firma a la hora de crear bikinis. La influencer ya mostró adelantos de los trajes de baño que se lanzaron en la web de esta empresa para que puedas encontrarlos con facilidad, observar precios y comprar desde tu casa. Les recomendamos estas tres bikinis tendencia con las que llevarás la moda a la playa.

Mery del Cerro presenta su nueva colección de bikinis. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Una de las bikinis que más se han impuesto en las redes tienen la condición de ser sencillas, pero en colores vibrantes para que tu bronceado se luzca más. Son trajes de baño bicolor que hacen de una bikini de corte clásico, una tendencia.

Mery del Cerro apostó por una en tonos turquesa y verde aguamarina, con sostén de triángulos y bikini high cut o de corte alto con tirantes de ancho medio. Esta opción queda muy bien en mujeres con tono de piel dorado o avellana, ya que las que cuentan con una tez muy blanca o rosada, no se verán favorecida por estos dos colores. En ese caso, puedes optar por la misma bikini pero en colores más oscuros como fucsia y naranja o azul y verde.

Los estampados de reptil son una de las tendencias que propone Mery del Cerro en sus bikinis. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Otro de los modelos más buscados para el verano es éste que luce Mery del Cerro en estampado reptil. En este caso, la modelo usó una bikini con print de serpiente en color verde militar y negro, formada por un sostén bandeau con separación central, gracias a dos tirantes, y una bombacha de corte alto, pero más gruesa que la del anterior traje de baño.

Muchas mujeres ven esta bikini y ya se limitan a pensar que les lucirá mal o que el estampado no es muy playero. A ellas, les explicamos que ya no hay colores, modelos o estampados que sí o no deban usarse en la playa, sino que hay tendencias que pueden llevar en un bañador si lo desean. Si no les convencen, pueden apostar a otras opciones que no sean tendencia, pero que les gusten.

Lo importante es no limitarse por dichos o pensamientos de otros, porque la playa es un lugar para divertirse, descansar y por sobre todas las cosas, sentirse cómoda. Esta bikini estampada es perfecta para mujeres con busto pequeño que quieren remarcarlo de una forma más prominente. La división en el centro las ayudará a que su busto se vea más grande. Las bikinis vintage de bragas a la cintura son una apuesta segura para la playa. Foto: Instagram @merydelcerrok.

Para cerrar, les mostramos este conjunto del que estamos enamoradas, porque es una tendencia enmarcada en una moda vintage. Vuelven las bragas de cintura alta, esas que usaba tu mamá o tu abuela para ir a la playa o piscina. Como estamos casi en el 2023, Mery del Cerro las reversiona a su gusto y les da el toque actual.

La empresaria posó con una bikini de sostén triángulo con nudo central y bragas altas. La característica especial es su doble estampado de rayas, en cuatro colores, que tiñeron ambas piezas: líneas horizontales en el busto y verticales en la bombacha. Esta función permite que tus piernas se vean más largas, gracias a la verticalidad del print en las bragas. ¡Un must-have!

Aunque no podemos decidir por ti, ya hicimos un breve repaso de tendencias para que sepas cuál bikini vas a comprar antes de tus vacaciones. ¡Decídete por la que más se adapte a ti!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!