Minivestidos, jeans y mucho brillo: los tres imprescindibles para la temporada de fiestas

María Pedraza se ha transformado en una de las mujeres más deseadas por las firmas de moda para que represente el espíritu de las mismas. Bvlgari es una de las casas de joyería que la eligió como una de sus embajadoras mundiales y ahora una marca española low-cost también ha logrado ficharla para las fiestas.

Si estaban pensando en Zara o Mango, estaban equivocadas. Hacemos referencia a Bershka que en conmemoración a la Navidad ha lanzado su línea de indumentaria cápsula. Una colección muy elegante y sensual que resaltó el lado más juvenil y casual de la actriz.

María Pedraza y Bershka proponen jeans para esta Navidad. Foto: Bershka.

Dentro de la colección llamada "Going Out", podemos ver a María Pedraza hablando por teléfono, recostada en un sillón o paseando por la ciudad con aire despreocupado y con looks ideales para Navidad. Desde clásicos vestidos negros hasta bralettes brillantes, la española enseña lo mejor de la nueva línea de Bershka.

Optando por colores oscuros e invernales como negro, azul y violeta, la marca española eligió minivestidos, corsets, bralettes, tops, chaquetas y hasta jeans como ideas para usar esta Navidad. Además, apostaron por materiales más rígidos y abrigados como el terciopelo, el ecocuero, el encaje, el satén y el denim junto con apliques de plumas, lentejuelas, brocados o bordados.

El terciopelo, el material elegido por la low-cost para festejar las fiestas. Foto: Bershka.

Por otro lado, puedes encontrar zapatos, complementos y accesorios dentro de la línea. Los calzados protagonista son botas con plataformas o vaqueras, zapatos metalizados en punta con tiras en los tobillos, sandalias con plumas y stilettos con apliques brillantes. Los bolsos tienen la premisa de ser extra brillantes en negro o plata y los accesorios elegidos se basan en chockers y pendientes con detalles XXL como corazones o cruces.

Bershka tiene la característica de ser una firma accesible para el bolsillo, en la cual podemos decantarnos por prendas de buena calidad y en tendencia. Antes de que llegue Navidad, invierte en ti misma y regálate una prenda de la nueva colección que comienza en los 22 euros con tops o corsets, el precio medio se ajusta en los 35 euros con algunos vestidos y, la prenda más cara, es el tapado de paño violeta en 60 euros.

Las piezas brillantes no pueden faltar en las colecciones navideñas. Foto: Bershka.

Para las que aún no tienen un outfit definido para la Navidad, esta cápsula de Bershka con el protagonismo de María Pedraza será la colección que no puedes pasar por alto para festejar con prendas sensuales, originales y elegantes. ¡Elige las tuyas!