No caben dudas de que Zendaya se ha convertido en una de las actrices más aclamadas no solo por su reconocimiento profesional, sino también por la consagración que tiene como referente de moda y belleza. Y es que es imposible no reconocerle que nos encanta cómo luce siempre su piel: radiante, fresca y jugosa. Te contamos cuál es su secreto de belleza.



Zendaya y su piel radiante ¡siempre!

Tras estar en infinitas horas de grabaciones, Zendaya ha tenido que buscar la manera o el antídoto para atenuar todo el cansancio que acumula su rostro. Por más que es joven y tiene mucha vitalidad, tiene un tip infalible que la ha ayudado muchísimo a lucir una piel radiante, siempre.

Su secreto de belleza no es otro que usar Teint Idole Ultra Wear Care & Glow Foundation, una novedosa base de maquillaje de la firma Lancôme. Y como la actriz ha trabajado en varias ocasiones con esta marca, ya la conoce en profundidad y sabe cómo explotarla al máximo.

El secreto de belleza de Zendaya para lucir una piel radiante - Fuente: Instagram @zendaya

El secreto de belleza

Zendaya usa el tono 430C. Vale aclarar que cada una tiene que elegir el suyo, aunque se pueden seguir sus consejos para acertar con la base de maquillaje. Se trata de un producto enriquecido con un 82% de sérum que, además de embellecer la piel, consigue resaltar la luminosidad de la cara hasta 24 horas.

De esa manera, la actriz proporciona una cobertura media y modulable en su rostro por lo que el acabado termina viéndose mucho más natural. Otro de sus secretos para disimular las marquitas de acné o algunas pequeñas cicatrices es colocarse una capa de producto extra sin que se vea artificial.

Lo mejor que tiene es que además logra una sensación de hidratación continua. En su secreto de belleza también confesó que usa ácido hialurónico, un potente activo antiage, y ácido mandélico como perfeccionador de la piel. Todos estos activos consiguen que Zendaya luzca la piel radiante todos los días y logre tenerla más luminosa, suave y con las líneas de expresión mucho más difuminadas.



¿Te animas a copiar su secreto de belleza? Cuéntanos.



¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.