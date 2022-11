En los últimos años, Taylor Swift ha revolucionado el panorama musical. Sin embargo, también lo ha hecho en el mundo de la moda y la belleza. De esa manera, se ha convertido en una de las “it girls” más imitadas y más aun ahora, con este peinado de trenzas que ha pasado a ser el favorito de muchas mujeres. Mira cómo hacerlo.



Para todas aquellas mujeres que buscan conseguir el look de una estilosa cantante como es Taylor Swift, este es el peinado tendencia para esta temporada. Asimismo, vale recordar que a la cantante se la ha visto visto lucir desde una larga melena de rizos perfectos al famoso estilo “midi”. Descubre cómo hacerte estas trenzas que de todos los cambios de look que ha tenido, ahora pasó a ser su favorito.

El peinado con trenzas de Taylor Swift

De la mano del estilista Anthony Llobet, conocemos las claves para copiar el look de la estrella Taylor Swift. A simple vista, se ve un peinado sencillo, pero la realidad es perfecto para muchas ocasiones, tanto de día como de noche; todo depende del outfit elegido.

Este peinado, que pasó a ser el favorito de la cantante, se llama "french plait". Cuando la ocasión y el estilismo elegido así lo requieren, Taylor Swift prefiere recoger su cabello, una apuesta muy común en ella: los recogidos bajos de estilo romántico donde juega con las ondulaciones y las trenzas.

Cómo hacer el peinado con trenzas favorito de Taylor Swift - Instagram @taylorswift

Cómo hacerlo

Para conseguir el look “french plait”, que sería la trenza francesa recogida en la nuca, primero se debe aplicar espuma para dar volumen sobre el pelo húmedo, de esa forma se consigue más cuerpo en el cabello. Luego hay que secarlo con un cepillo así termina en un acabado más pulido, aunque también se puede hacer sin este elemento si se prefiere un acabado final más informal.

Después hay que hacer una raya al medio y elaborar una trenza en cada lado. Se tiene que llevar cada trenza por la parte superior de la cabeza, como si fuese una corona, y hay que sujetarlas con horquillas. Como toque final, se aplica un poco de laca en el cabello y ¡listo! Así conseguirás el peinado con trenzas favorito de Taylor Swift.

Son muchas las mujeres que buscan conseguir los diferentes looks de esta estilosa cantante, ya que cada tanto varía entre liso perfecto, corte estilo “bob” y “glam bob”, como muchos otros. Su elegancia y buen gusto la han convertido en la "it girl" del momento y es que no hay evento al que asista donde sus estilismos pasen inadvertidos.

Si quieres conocer todos los cambios de look que se ha realizado y poder hacértelos tu misma en casa, cuéntanos.



