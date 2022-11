Sarah Jessica Parker hizo explotar las redes con su nuevo look

Sarah Jessica Parker confirmó la segunda temporada de "And Just Like That", la continuación de la serie éxito que protagonizó durante diez años, "Sex & The City". Si buscan sus redes sociales, notarán que el estilo de la actriz es completamente distinto al de Carrie Bradshaw, personaje que interpreta en ambas series.

Mientras que Carrie es una fashionista que pasea por las calles de Nueva York con faldas de tul y chaquetas de cuero, Sarah prefiere jeans y camisas o vestidos holgados para su vida cotidiana. Pero, si hay algo que las identifica a las dos, es el amor que sienten por los tacones. Carrie no se baja de sus zapatos altos en toda la serie y Sarah Jessica Parker tiene su propia marca de zapatos exclusivos, en donde hasta ella misma atiende a sus clientas.

Podemos afirmar que su personaje más famoso se decantaba por vestidos y tacones, pero la actriz opta por tacones y joggers. ¿Cómo logra combinar dos piezas que no tienen nada que las relacione? Conoce las claves de Sarah Jessica Parker para sus looks al estilo Carrie Bradshaw.

Los tacones negros de Sarah Jessica Parker que revolucionaron las redes. Foto: Instagram @sarahjessicaparker.

Al volver a postear en redes sociales, las alarmas de estilo volvieron a sonar en el mundo. Sarah Jessica Parker mostró un look mezclando su estilo relajado con tacones negros clásicos y extra altos pertenecientes a la nueva colección de su firma de calzado. Aquí, la actriz publicó un atuendo de pantalones jogger corte slouchy en gris claro con un sweater gris holgado de escote en V.

Hasta ese punto, solo podemos ver un estilismo sport para llevar con zapatillas o chanclas, y es aquí en donde se produce la distracción pensando que elegirá una de estas opciones expuestas, pero miramos hacia abajo y encontramos una sorpresa en forma de ¡tacones! La diseñadora apostó por una fusión que lució increíble y única, en la que solo necesitó de dos prendas y unos stilettos para imponerse en las calles de NY.

En blanco total, la actriz impone su combinación de tacones y joggers. Foto: Effortless Chic.

De igual manera, esta no fue la primera vez que Sarah Jessica Parker acudió a esta combinación. Si te adentras en sus looks, podrás revisar todas las veces que ha optado por mezclar prendas deportivas con tacones, como en este outfit que llevó a mediados del 2020.

Es en este outfit que descubrimos su clave para lograr este combo de piezas: simplemente seleccionando prendas del mismo color que formen un estilismo monocromático y llevando la atención en sus zapatos. SJP usó un total look blanco con unos joggers cropped y blusa holgada con guarda de encaje junto con unos zuecos metalizados que combinaban con su riñonera.

Sin lugar a dudas, Sarah Jessica Parker prueba que su estilo es arriesgarse a nuevas y audaces combinaciones para marcar presencia. Una característica que definía a la perfección a Carrie Bradshaw.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!