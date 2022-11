Sandalias de tacón o chatas con glitter: las mejores opciones para tus fiestas de fin de año

Cada año se repite la historia: empieza noviembre y se multiplican los eventos sociales. Galas benéficas, bodas y brindis de fin de año. La agenda se llena de celebraciones y es clave estar cómodas pero sin resignar ni un poquito de glamour.

En Argentina es verano y la misión es aún más compleja. Las zapatillas y borceguíes -aliados del invierno- dan paso a las sandalias y ballerinas. Cada vez es más común mezclar estilos en un mismo look y aun en esas ocasiones los zapatos tienen un rol protagónico.

Lejos quedó la época en la que cualquier fiesta obligaba a llevar zapatos con tacón. Aunque los stilettos serán nuestros aliados eternamente, un vestido de gala se puede combinar perfectamente con unas chatas e incluso con zapatillas si el evento es lo suficientemente informal.

Sin embargo, no podemos perdernos la oportunidad de renovar el stock de zapatos. La agenda cargada de fin de año, con eventos de todo tipo -desde juntadas con amigos, hasta cócteles de trabajo, pasando por casamientos, galas institucionales y otros brindis más,

Pensando en eso, Otra Vuelta Feria sumó un descuento extra a toda su oferta de calzados. A partir de hoy y hasta el 30 de noviembre, en el sitio web de la feria se todos los zapatos, zapatillas, chatas y sandalias se pueden conseguir con un 20% de descuento adicional sobre los precios, ya rebajados, que tiene el sitio.

Estas son algunas de las ofertas que no podés dejar pasar. Se adaptan a diversos looks y eso los puede convertir en los imprescindibles no sólo para la temporada de fiestas sino también para viajes, reuniones y salidas durante todo el verano.

Sandalias metalizadas con plataforma ($4.640 y con el descuento extra $3.712)

Abotinados bicolor de Rubén Fortala ($8.004 y con el descuento extra $6.403)

Tipo stilettos con pulsera ($5.600 y con el descuento extra $4.480)

Botinetas con tachas ($8.120 y con el descuento extra $6.496)

Botinetas peep toe ($5.220 y con el descuento extra $4.176)

Chatas Michael Kors ($9.671 y con el descuento extra $7.737)

Chatas de cuero Jazmín Chebar ($17.400 y con el descuento extra $13.920)

Peep toe con glitter Ricky Sarkany ($10.189 y con el descuento extra $8.151)

Tipo stiletto con taco redondo ($5.460 y con el descuento extra $4.368)