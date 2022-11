Detrás de tantos outfits que te han inspirado para adaptar a tu estilo. Y así como Sarah Jessica Parker hizo que cuando escuches “Manolos” sepas que se refiere a los famosos zapatos, todos sus looks tienen el sello de Patricia Field. Ahora La estilista de Sex and the City lanza su guía indispensable para fashionistas, y luego un documental.

Patricia Field, cabellera rojo fuego y una vida que pasó del mítico Studio54 a Sex and the City. Y sigue joven a los 80 años.

Es difícil de imaginar, para quien no la conozca, que de la cabeza de esta mujer que en junio cumplió 80 años y que usa el cabello largo de un rojo encendido, hayan salido tantas propuestas diseños que ya forman parte de la historia fashion que aportaron series y hasta películas. Las historias de Carrie Bradshaw y sus amigas en Sex and the City fueron importantes para el éxito de la serie y las dos películas posteriores, pero el estilismo fue el legado fashion de la serie.

Leyenda

Todo lo que generó y aportó a la industria de la moda Patricia Field con el guardarropas de Carrie Bradshaw, se volvió a dar con “Emily in Paris”. Seguro de que el estilismo de Lily Collins debería ser un “personaje más”, Darren Star –también alma mater de Sex and the City–la convocó y lo logró: los amores de Emily eran interesantes pero cómo combinaba todo su guardarropas lo era mucho más. Field también armó todos los looks que usó Anne Hathaway en “El diablo se viste de Prada”.

Patricia Field creó el estilismo de Emily in Paris y de Sex and the city.

Hace unos días, Patricia Field anunció que en febrero de 2023 lanza “Pat in the City” (Pat en la Ciudad), en parte una biografía y sobre todo, una guía de estilo. Uno basado en la clave para el éxito de un guardarropa y que ella define así “hay que romper todas las reglas”. Para Field la moda es arte, por eso su espacio online –más allá del espacio de ventas que tiene en Nueva York– apuesta a que quienes la consumen hagan de sus estilismos un arte y se animen a combinar por estética personal, gustos y comodidad, no solo por marcas.

La “biblia” para fashionistas: Pat in the City, de la estilista de Sex and the city y de Emily in Paris.

Vale un ejemplo de la mente de Patricia Field. Ella puso a la venta en su sitio online una cartera inspirada en la famosa Birkin de Hermès pero realizada en una material gomoso, en fucsia vibrante, y a ¡60 dólares! Y se agotó en horas. Ese es el espíritu que quiere Patricia Field en sus seguidoras: sí, las Birkin son para algunas, pero ¡siempre hay opciones!