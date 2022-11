A los 49, Heidi Klum muestra cómo estar sexy con un maxivestido de jean

¡Alabado sea el jean y todos los creativos que lo incluyen en sus colecciones! Y también a las influencers que todo el tiempo te muestran con usarlo sin importar edad. A los 49, Heidi Klum muestra cómo estar sexy con un maxi vestido de jean. ¡Sí, un modelo que parece un mono que transforma el pantalón en una falda semitubo!

Heidi Klum y el maxi vestido de jean que Jeremy Scott diseñó para la firma Moschino.

Sí, ya se sabe que Heidi Klum es una ex top model todavía puede caminar una pasarela con colegas de veinte años. También que es madre de cuatro hijos y que me mide 1,76 de altura y que puede elegir la ropa de cualquier perchero. Pero el maxi vestido de jean que llevó para uno de los recientes programas de America’s Got Talents All Stars, se puede adaptar a todas. Sobre todo en el largo de la falda.

En una escenografía por demás luminosa y con compañeros de equipos varones que también presentan outfits que denotan producción y estilismo, Heidi Klum apareció ubicada en el centro de la mesa del jurado con un maxi vestido de jean. Esa creación lleva la firma de un amigo de la modelo, Jeremy Scott, el diseñador británico que provoca de todo menos indiferencia con las colecciones que cranea para una marca irreverente: Moschino.

Jeremy Scott transformó un modelo jardinero en este maxivestido con abotonadura frontal y así los mostró Heidi Klum.

Lo que hizo Jeremy Scott fue simplemente transformar el clásico modelo jardinero que fue furor en los años 80 y que usaron tanto hombres como mujeres. El diseñador modificó la parte superior para adherirla al cuerpo lo justo y necesario. Luego, respetó el corte original del pantalón, dejando sendos estratégicos y necesarios bolsillos, pero lo reconvirtió en falda con se abotona desde abajo hasta donde termina el top.

El secreto de Heidi Klum: sí, para las grabaciones de televisión, ella se puso un corset bajo el maxivestido de jean.

Heidi Klum, dada su altura potenciada por los tacos, parecía una escultura en denim bajada de la pasarela. Pero como las grabaciones de America’s Got Talents All Stars son extensas y el cuidado en lo que se ingiere se va perdiendo a medida que avanzan las horas, Klum buscó cómo estar perfecta de comienzo a fin. ¡Y mostró su secreto! Uno que es evitable y recomendable no copiar en la vida cotidiana: se puso un corset que su asistente fue atando como lo hace la madre Rose Dawson (Kate Winslet) en una de las escenas de “Titanic”. Una cámara televisiva suma tres kilos a cualquier cuerpo, y Heidi Klum lo sabe.