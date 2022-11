Descubre cómo quitar las uñas acrílicas en casa

Si quitar las uñas acrílicas no te parece sencillo es porque aún no has probado esta técnica para hacerlo en casa ¡No dependas más de ir al salón para removerlas con estos tips!



Quitar las uñas acrílicas es más simple de lo que parece

Si no tienes problemas en usar acetona, esto es lo que harás.

Para comenzar corta las uñas de acrílico con un cortador especial de manicura para tratar de limpiar la capa superior y luego aplica vaselina sobre la piel que va en torno a las cutículas.

Luego humedece un trozo de algodón embebido en acetona y coloca un momento sobre las uñas, sin remover. Después, con la ayuda de un pedazo rectangular de papel aluminio, envuelve cada una con el algodón con acetona y déjalo reposar por 30 minutos como mínimo.

Pasado el tiempo, retira el papel aluminio, notarás que la uña acrílica se ha aflojado por completo. De no ser así, dale diez minutos extra y lo comprobarás.

Termina de quitarla con el algodón, y luego de limpiarlas y limarlas coloca las uñas en un cuenco con crema o vierte unas gotas de aceite de almendras alrededor. Con esto las repararás luego del tratamiento con el acrílico ya que debido a este se oxigenan mucho menos y por eso puedes notar que se afinan o presentan manchas.

Si esto es así, deja tus uñas descansar por un par de semanas antes de volver a esmaltarlas.

Uñas sanas: lo que debes saber

Si te gustan las uñas sanas y fuertes para después poder lucir como quieras, cuida tu alimentación. Consume lácteos en forma equilibrada y también todos los alimentos ricos en vitamina A, como el brócoli y la espinaca.

Para hidratarlas a diario, nada mejor que el aceite de oliva: has pequeños masajes y deja que el producto penetre por unos minutos. Y para tareas domésticas ¡no olvides tus guantes! Esto las apartará de productos con químicos abrasivos y evitará que quede demasiada humedad en la uña por mucho tiempo evitando así hongos, bacterias y otros problemas.

Nunca uses lima metálica para no dañar la raíz y, si te acuerdas, intenta hidratar tus manos hasta tus uñas todas las noches antes de dormir con alguna crema que contenga ingredientes como urea o manteca de karité.

Por último, no recortes demasiado la cutícula. Masajea y retira en su justa medida. ¿Te sirvieron estos consejos para tener tus uñas impecables?

¡Atención! Esta información se publica a título informativo y de ninguna manera reemplaza la opinión de un profesional. Antes de aplicar cualquier producto sobre tu piel, consulta con tu dermatólogo/a de confianza.