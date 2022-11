Cómo lograr que los astros jueguen a tu favor esta semana

Esta semana puede que te sientas emocionalmente movilizado por la temporada de eclipses. Por eso es importante conocer en detalle el panorama astrológico para conseguir fácil lo que deseas. Priscilla Maciel, astróloga predictiva y creadora de Los astros dicen, comparte una guía completa, día por día, en la que entenderás cómo te influye el movimiento de los planetas.

Martes 1 de noviembre: Un día tenso pero servirá para ordenarte

“El martes tendremos una energía algo tensa, causada por las cuadraturas de la Luna en Acuario con el Sol y Venus en Escorpio durante la mañana”, detalla Maciel. Será un martes algo tenso, pero que puede ayudarte a poner algo de orden en tu cabeza y en tu corazón.

La astróloga señala que en este día podrás sentirte alterado, emocionalmente revuelto por la temporada Escorpio y la de eclipses. Esto hará que tu sensibilidad esté exaltada y tengas grandes cambios tanto internamente como a tu alrededor. También explica que debes tener en cuenta que la Luna en Acuario busca desdramatizar, observar todo lo que ocurre de la forma más racional y objetiva posible, tratando de entender qué es lo mejor para todos a nivel general. “El sextil a Quirón en Aries nos conectará con nuestro dolor y capacidad de autosanación, pero este es un proceso largo e intenso, que no podremos resolver tan rápido”, advierte la experta.

Maciel adelanta que para la tarde del martes la cuadratura de la Luna con Urano en Tauro dará una pista del cambio de chip que debes hacer para impulsar ese cambio que necesitas. “Cuando se encuentre con Saturno en Acuario en una conjunción, podremos comenzar a bajar estas nuevas ideas a la práctica y trazar un plan adecuado al giro que los eclipses están pidiendo en nuestra vida”, recomienda la experta.

Miércoles 23 de noviembre: Día perfecto para la creatividad y el contacto con la naturaleza

Luego de varios días intensos, el miércoles será mucho más relajado y ligero. “La mañana nos trae un agradable trígono entre la Luna en Acuario y Marte en Géminis que despertará de nuevo nuestras ganas de charlar y relacionarnos, sacándonos de nuestra cueva figurada para volver a ser seres sociales. Este trígono de aire nos trae una energía más activa y extrovertida, aunque puede ocasionarnos algunos problemas de concentración”, afirma la creadora de Los Astros dicen.

El miércoles será un día agradable, perfecto para estar en la naturaleza y potenciar la creatividad.

La clave del día: si te organizas bien, podrás cumplir con tus objetivos del día y además sacar algo de tiempo para compartir con otros. Esto traerá un soplo de aire fresco a tu mente, que lo venía necesitando.

“Para la tarde, la Luna entrará en Piscis y esto puede sensibilizarnos, pero no será necesario volver a la anterior intensidad”, comenta Maciel. Para la astróloga esta energía del día es amable, te permitirá disfrutar al hacer una actividad artística o creativa. Buen día para salir a dar un paseo por la naturaleza, compartiendo tu tiempo con personas de las que disfrutes su compañía. Potencia una conexión más profunda, sin necesidad de hacer o decir nada en particular. “Un miércoles agradable, que podremos disfrutar mucho si nos organizamos y no dejamos de lado nuestras obligaciones”, advierte la astróloga predictiva.

Jueves 3 de noviembre: Día disfrutable, para avanzar en lo que deseas

“Este apacible jueves de Luna en Piscis solo tiene aspectos positivos, que nos pueden llevar un paso más allá en nuestro proceso interno y toda la movilización causada por esta temporada de eclipses, de forma natural y consciente”, sostiene Maciel. “Durante la mañana, la Luna en Piscis hará dos trígonos, con Mercurio y con el Sol, ambos en Escorpio”, agrega la astróloga. Estos aspectos de agua vienen a traer claridad emocional, expandiendo tu intuición. Además te ayudará a llegar a lo más profundo de tu propio mundo interior, y te permitirá racionalizar la emoción para sacar conclusiones necesarias.

Para la tarde, la Luna hará otro trígono con Venus, también en Escorpio, que te ayudará a compartir lo que te pasa y sientes con alguien allegado. “Verás cómo a veces todo parece mucho más complejo hasta que te atreves a ponerlo en palabras y conversarlo con alguien. Este trígono te proporcionará un gran alivio, relajando tensiones con tu entorno cercano. Esto te permitirá un acercamiento real”, comenta la astróloga predictiva.

La experta dicer que como el día se despide con un sextil entre la Luna en Piscis y Urano en Tauro, despertará tu inspiración y te ayudará a irte a la cama de buen humor. “Un jueves muy disfrutable, en el que podremos hacer avances importantes si así lo deseamos”, asegura.

Viernes 4 de noviembre: Día con dificultades para concentrarte

“El viernes será fácil que se nos peguen las sábanas, ya que amanecemos con una conjunción de la Luna y Neptuno en Piscis que hará que nos sintamos muy a gusto en nuestro mundo inconsciente y onírico. Estaremos soñando mucho, tratemos de estar atentos a lo que nuestros sueños quieren decirnos”, comenta Maciel.

La astróloga asegura que a partir del mediodía podrás tener dificultades para concentrarte, ya que la cuadratura entre la Luna en Piscis y Marte en Géminis hará que te distraigas fácilmente y te cueste finalizar las tareas que comienzas. Puedes tener todo empezado, pero concretar muy poco. “Por suerte el sextil de la Luna con Plutón en Capricornio nos recordará cuáles son nuestras prioridades y lo importante que es estar bien organizados y cumplir con la planificación”, explica la creadora de Los Astros dicen.

Sin embargo, no es un día para sobrecargarte de tareas y obligaciones, ya que te resultarán más fáciles las tareas artísticas o creativas, que te permitan fluir con la imaginación, en especial a partir de la tarde. “La conjunción de la Luna con Júpiter en Piscis nos brinda un momento especialmente imaginativo e intuitivo en el que toda acción que no pensemos demasiado será favorecida”, comenta Maciel. Para el anochecer, la Luna entrará en Aries, cambiando el clima energético y activándote notablemente.

Sábado 5 de noviembre: Día a plena energía pero alerta con las reacciones explosivas

El sábado de Luna en Aries traerá una energía bastante activa. Maciel recomienda que salgas, bueno para despejarte y mover el cuerpo tras tantos días enfocados hacia adentro. Será un sábado movido, en el que será mejor mantenerte tranquilo y pensar bien lo que quieres decir.

“Con esta Luna de fuego, se siente un subidón de energía general, permitiéndonos encontrar el impulso necesario para avanzar en todo aquello que venimos procesando internamente. Si no sabemos muy bien en qué enfocar este exceso de energía, pueden aparecer conflictos o discusiones, incluso cierta tendencia a los golpes y accidentes, por lo que será muy recomendable mantenernos ocupados y entretenidos”, advierte la astróloga predictiva.

Pero alerta: durante la tarde la Luna se encontrará con Quirón en una conjunción en Aries y esto puede hacerte notar cuestiones de ego camuflado, de reacciones explosivas o miedos e inseguridades enterrados que salen a la luz de forma dolorosa. Pero te dará la oportunidad de trabajarlo y sanar.

“Además, para el anochecer Venus en Escorpio tendrá una oposición bastante tensa con Urano en Tauro que puede reflejarse en alguna desavenencia o conflicto con alguien que no esperábamos. Tratemos de no reaccionar exageradamente y llegar a un acuerdo, ya que esta oposición viene a mostrarnos que a veces somos demasiado rígidos en nuestras interacciones”, recomienda la astróloga.

Maciel explica que Venus, el planeta que rige nuestras relaciones y capacidad de disfrute, nuestra forma de vincularnos y de dar y recibir afecto, no se siente tan bien en el signo de Escorpio, donde decimos que está en caída. “Venus en Escorpio es apasionada, pero no es incondicional, y su ansia de dominar las situaciones hace que pierda la natural habilidad de Venus de permanecer receptiva y deseosa. Venus en Escorpio no da puntada sin hilo, por más casual que su actitud pueda parecer”, aclara la experta.

Domingo 6 de noviembre: Día activo, ábrete a nuevos planes que surjan

El domingo seguiremos con la Luna en Aries, pero con varias oportunidades de conciliar si hemos estado excesivamente reactivos estos últimos días. “Durante la madrugada, la Luna en Aries hará un apaciguador sextil con Saturno en Acuario que nos ayudará a poner los pies en la tierra y las ideas en orden, brindándonos la capacidad de observar las situaciones desde una perspectiva más general, y menos subjetiva”, comenta la astróloga.

El domingo será un día activo, para salir y disfrutar. Aprovecha para aceptar propuestas divertidas.

Para la tarde el sextil entre la Luna en Aries y Marte en Géminis trae una energía especialmente activa y extrovertida, que podremos aprovechar realizando alguna actividad divertida y permaneciendo flexibles ante posibles propuestas o visitas inesperadas que puedan surgir.

“Esta actitud de flexibilidad es algo a tener muy en cuenta, ya que la Luna también hará una cuadratura con Plutón en Capricornio que puede ocasionar algún choque de voluntades. Recordemos que a veces lo importante no es hacer exactamente lo que queremos, sino compartir un buen momento, más allá del plan en sí”, asegura la creadora de Los Astros dicen. Un domingo activo, que te impulsará a salir de casa y disfrutar del mundo exterior.