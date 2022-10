La moda se rinde frente al estilo de Kylie Jenner

Kylie Jenner es la más hermana más pequeña del clan Kardashian-Jenner. A pesar de su corta edad, la influencer ha logrado convertirse en una de las empresarias más exitosas en cuestión de belleza con su marca "Kylie Cosmetics". También, es una referente de estilo y así lo probó durante la Semana de la Moda de París.

No debe ser fácil resaltar con cinco hermanas mayores que son exitosas y han marcado su estilo con el paso de loa años. Sin embargo, Kylie Jenner ha logrado nivelarse con sus hermanas tanto a nivel profesional como estilístico. Es por esto que la elegimos como la más osada dentro de la Semana de la Moda de París.

Kylie Jenner impactó con un vestido rosado para el desfile de Balenciaga. Foto: Instagram @kyliejenner.

El show de Balenciaga fue uno de los más esperados en esta Semana de la Moda de París y no defraudó. Una de las sorpresas de la firma fue que el rapero, Kanye West, abrió el desfile. El cantante es ex esposo de Kim Kardashian y ex cuñado de Kylie Jenner, una de las invitadas más importantes.

La influencer asistió al evento con un diseño de Balenciaga creado por Demna Gvasalia, el director creativo de la marca. Kylie usó un vestido rosa chicle de un material voluminoso que creaba un efecto de movimiento en su cuerpo. Por supuesto, no faltaron las gafas de sol futuristas de la firma.

¿Qué les parece este vestido de Kylie Jenner? Foto: Instagram @kyliejenner.

Durante las semanas de la moda hay un sinfín de exclusivas fiestas a las que asisten varias celebridades. Kylie Jenner fue invitada a algunas celebraciones y no pasó desapercibida con su look extra osado y sensual.

La empresaria llevó un vestido Mugler en color negro, con recortes de encaje. Para añadirle más dramatismo al estilismo, Kylie agregó un cinto con cola de volados y sandalias negras con tiras en los tobillos.

De terciopelo azul y con escote pronunciado, Kylie Jenner hizo acto de presencia en el atelier Schiaparelli. Foto: Instagram @kyliejenner.

En su visita al atelier de Schiaparelli, Kylie Jenner dejó impactado a todos los presentes dentro y fuera del recinto. La estrella asistió con un vestido de terciopelo perteneciente a la marca, en color azul oscuro, con escote profundo y falda ceñida, haciendo oda a las sensuales actrices vintage de Hollywood.

Nuevamente, los accesorios terminaron de completar su look: un bolso negro con hebilla dorada y un choker ancho en color negro con un gran dije en forma de corazón con apliques de encaje.

Kylie Jenner demostró que su estilo genera controversia adonde vaya, incluso en la Semana de la Moda de París.

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!