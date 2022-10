Stephanie Demner y tres looks cancheros para embarazadas

Stephanie Demner se convirtió en mamá hace pocos meses. Durante el embarazo fue capaz de demostrar que el estilo no debe perderse en ningún momento de la vida. Ella logró looks muy cancheros que todas las mujeres embarazadas o no querían clonar. En esta nota, te mostramos cuáles fueron sus claves.

La cuestión de conseguir looks en tendencia estando embarazada radica en encontrar prendas que tengan un ajuste correcto en cada parte de nuestro cuerpo. Es decir, que no sean ni muy ajustadas ni muy holgadas porque crearán un efecto desequilibrado en tu figura. Con la ayuda de Stephanie Demner, podrás armar los atuendos que buscas.

Chaleco puffer+catsuit: la tendencia que no pueden dejar pasar las mujeres embarazadas. Foto: Instagram @stephaniedemner.

Stephanie Demner debe haber sido una de las primeras mujeres embarazadas en usar la tendencia de los catsuits. La influencer llevó un catsuit negro con tajos en el bajo junto con un chaleco puffer en verde esmeralda, zapatillas Nike blancas con apliques en beige y un bolso negro con las míticas líneas rojas y verdes de Gucci.

Este look es ideal para aquellas embarazadas que quieren lucir algunas prendas ajustadas y marcar su pancita, pero viéndose muy elegante y trendy. Si no quieres usar zapatillas, puedes optar por unos botines o botas extra largas con algo de tacón para verte más estilizada.

Stephanie Demner se vistió de fiesta durante su embarazo. Foto: Instagram @stephaniedemner.

Para las que deben pasar por una fiesta durante su embarazo, ya pueden tomar inspiración de este look de Stephanie Demner. La modelo usó un vestido corto de lentejuelas en color azul verdoso y lo combinó con un tapado negro con mangas de ecocuero y botas altas de ante en negro.

Con este atuendo lucirás perfecta en cualquier fiesta u ocasión especial. Este corte de vestido permite delinear curvas sin necesidad de marcarlas por completo, pero tampoco generando holgura en la figura. Este es el equilibrio del que se valió Stephanie durante su embarazo.

¿Vas a un concierto y no sabes qué ponerte? ¡Inspírate en Stephanie Demner! Foto: Instagram @stephaniedemner.

La primavera es época de conciertos y hay mujeres embarazadas que no se pierden ningún recital. Para ellas, Stephanie Demner recreó un look con un vestido blanco holgado junto con un camisaco negro, borceguíes negros y mino bolso rosado.

Además del clásico blanco y negro del propio outfit, los borceguíes son buenos aliados para las embarazadas a la hora de salir ya que te dan altura, impronta y mantienen tus pies cómodos.

Stephanie Demner propone nuevos y acertados looks para embarazadas que están a la moda. ¡Pruébalos tú también!

*Recuerda que estas notas son sólo para inspirarte, por si tienes dudas. Ninguna "regla de la moda" antecede a la principal: ¡usa siempre lo que te haga sentir cómoda!