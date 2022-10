Alerta astrología: Plutón se pone directo y enciende pasiones

“A las 18:56 horas del sábado Plutón, dios del inframundo, la alquimia y la transformación, vuelve a la vida tras una profunda siesta de más de cinco meses”, explica la astróloga predictiva Priscilla Maciel, creadora de Los astros dicen. Este fin de semana Plutón se pone directo y enciende pasiones.

“Plutón es el planeta más alejado de nuestro Sistema Solar, por lo que tiene el ciclo más largo, y sus retrogradaciones también son extensas, pasando prácticamente el mismo tiempo directo que retrógrado. Sus tránsitos duran años, y tienen una influencia muy profunda que se siente más a nivel social y global que personal e individual”, explica Maciel.

En este caso, Plutón se pondrá directo en el grado 26 de Capricornio, casi al final del signo, y según comenta Maciel, anticipando el final de una etapa que ha regido a todos como humanidad. “En Capricornio, Plutón nos lleva a la importancia de la seguridad material, la percepción del propio poder a través de lo logrado gracias al trabajo y al esfuerzo”, asegura la experta.

Maciel explica que después de 14 años de Plutón en Capricornio, el apogeo de esta era ya pasó. “Estamos asistiendo a un declive basado en la superficialidad y la dependencia materialista, crisis económica, de recursos energéticos, y un cambio visible en la estabilidad de las grandes potencias mundiales”, advierte la creadora de Los astros dicen.

Ahora que se pone directo, podremos ver cómo algunas de las situaciones que quedaron estancadas (aparentemente) desde que Plutón empezó a retrogradar a finales de abril, ahora comienzan a avanzar de nuevo. “Temas como economía mundial, conflictos bélicos o poderes internacionales volverán a ser muy notables, moviéndose hacia un cambio que no tendrá vuelta atrás. El año que viene, la retrogradación de Plutón comenzará en Acuario, un signo por el que no pasaba desde 1798. Estamos asistiendo a un cambio histórico que aún no sabemos por dónde nos llevará”, afirma la astróloga predictiva.

Maciel afirma que a nivel personal, todos estamos haciendo cambios internos para acomodarnos a lo que ocurre en el exterior. “Con Plutón directo, los ánimos hierven, las pasiones se exaltan, y para bien o para mal todos somos agentes del cambio global que se está produciendo - asegura Maciel- Un tránsito intenso, pero que puede ayudarnos a enfrentar nuestra propia oscuridad, e iluminarla”.