La China Suárez cortó su flequillo por mano propia y lo luce increíble

Desde España, Eugenia Suárez publicó en su cuenta de Tik Tok el paso a paso del proceso por el cual se cortó ella misma el flequillo sin ayuda. “Acompañame a cortarme el pelo”, había colocado de descripción del video que rápidamente se hizo viral.

“Ayer me agarró la locura a la una y pico, y me corté el flequillo”, contó la actriz en su cuenta de Instagram. Sin ayuda de ningún peluquero, con tijera y un mechón de pelo en mano, la actriz realizó el primer corte, quedándole, no obstante, bastante largo; sin echarse atrás expresó, “Una guerrera persevera”.

Por su insistencia, y luego de dos cortes más, la actriz lo consiguió y sus redes se llenaron de “me gusta” y comentarios alabando su nuevo look, “Hermosa”, “Hay algo que nunca vas a lograr…que algo te quede mal”, “Todo te va a quedar bien??”, y muchos más de este estilo.

La China luciendo su nuevo peinado en el programa español "El hormiguero". Foto: Instagram.

La China Suárez ha pasado estos últimos días en Madrid, España, para la presentación de su película “Objetos”, la que grabó allí junto con el reconocido actor español, Álvaro Morte y también con Verónica Echegui.

Días atrás, mientras ella seguía en Europa, Rusherking, su novio, lanzó el tema “Perfecta” junto Dread Mar I, dedicado especialmente a la actriz. En el videoclip salen ambos cantantes y La China es la protagonista del mismo donde luce súper enamorada del artista.