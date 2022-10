Cómo armar tu valija: tips para vestir canchera y cómoda en tu viaje

¿Cuántas veces nos ha pasado que al viajar llevamos prendas que jamás usamos? Desde MDZ Femme hablamos con Sofía Meineri (34), diseñadora de indumentaria, productora de moda y asesora de imagen, para que nos recomiende algunos tips para vestir a tener en cuenta para nuestro próximo destino.

Para comenzar, Sofía sugiere que es clave, al armar una valija, tener en cuenta el tipo de destino al que vamos... ¡Especialmente el clima! Además, hay que armar el equipaje pensando en las actividades previstas para el viaje: trabajar, salir en la noche, realizar caminatas o dar paseos turísticos, entre otras. Esto nos permitirá saber cómo vamos a vestir.

Antes de armar tu valija te recomendamos armar los outfits que vestirás en tu viaje. Foto: Shutterstock.

Para evitar llevar prendas que no usaremos, la asesora de imagen nos recomienda armar los looks que usaremos durante el viaje para llevar lo justo y necesario. Muchas veces llevamos cantidades de ropa que no usamos porque no combinan entre sí o no sirven para las actividades o el destino al que arribamos.

Es recomendable llevar prendas en tonos neutros, ya que todo combinarán con todo y le podemos dar vida al outfit con los accesorios, que ocupan menos espacio. Si eres amante del color, un método que Meineri recomienda es elegir prendas de abajo y abrigos en colores neutros dándole el toque de color con la parte de arriba, ya sea con una remera, blusa o top por ser prendas que ocupan menos lugar.

A la hora de viajar, es fundamental llevar ítems de ropa versátiles que podamos usar para cualquier ocasión. Por ejemplo, un jean negro clásico, podemos usarlo para pasear durante el día con unas zapatillas y una remera de algodón de algún color o para la noche con unos stilettos y una camisa con brillos.

Antes de armar tus looks es fundamental hacer un listado con las cosas que no pueden faltarte en tu valija. Foto: Shutterstock.

Con respecto al calzado, Sofía nos aconseja llevar por lo menos dos para el día, uno lo podemos llevar puestos para viajar y otro en el carry on. Es bueno llevar dos pares para contar con otra alternativa por si llegamos a tener algún inconveniente con alguno de ellos. Si sabemos que saldremos a pasear en la noche o ir a cenar, unos zapatos o sandalias nunca vienen mal. Un tip fundamental, es llevar una campera de abrigo fácil de guardar porque una nunca sabe cómo puede cambiar el tiempo en el destino al que vamos.

En cuanto a la organización, la entrevistada nos recomienda colocar los zapatos y las cosas de higiene en bolsas. Los accesorios podemos colocarlos en un estuche para que no se dañan durante el viaje. A la hora de doblar las prendas, Sofía prefiere estirarlas y no usar la técnica del enrollado. Ella coloca los pantalones y camperas al fondo de la valija y arriba remeras, camisas, tops, etc.

¡Atención! Qué ropa conviene evitar llevar de viaje

Si bien no existe una norma, porque cada quien puede ordenar su armario y su equipaje de la forma que mejor se adecúe a su personalidad, la experta brinda tips a tener en cuenta que pueden ayudar a organizar el equipaje y, entre ellos hay algunas sugerencias acerca de lo que conviene evitar: