Ángela Aguilar tiene los jeans que amamos y llevaremos toda la temporada

La princesita de la música regional mexicana Ángela Aguilar (19) es casi una coleccionista de jeans. Los vaqueros son su prenda favorita y los tiene de todas las siluetas, tonos y marcas. Eso sí, sus favoritos son los de lujo, como estos baggy de Chanel en gris claro y gastado. ¡Fabulosos!

Divinos sus jeans baggy en tendencia ¿No crees? Fuente. Instagram @angela_aguilar

Los jeans holgados y de lujo de Ángela Aguilar: los más chic de la temporada

La cantante mexicana es amante de las pasarelas y jamás se pierde una sola tendencia de sus marcas preferidas. Y claro, Chanel está entre ellas, por eso cuando pensó en unos jeans cómodos para sus looks casuales de temporada eligió este precioso baggy bien suelto y ancho.

La pieza tiene un doble logo en la parte frontal a la altura de las rodillas con el nombre de la marca, algo que escapa a otros modelos con logomanía un poco más glam y exagerados.



En clave relajada, Ángela Aguilar pensó en este vaquero para lucir con sus hoodies amplios aunque siempre con un detalle de diseño. En este caso, un toque de color vibrante en un lateral de su buzo negro es perfecto para romper e impactar sin recurrir a detalles más estridentes.

Ángela suele optar por conjuntos casuales y modernos que unen las tendencias de la temporada más simples con un detalle: sus labios rojos siempre son su marca registrada junto a su graciosa melena corta, y este look no fue la excepción.

Tendencia de la primavera/verano 2023, estos jeans baggy Chanel ya aparecen como la silueta que mandará en el street style por su simpleza, practicidad y elegancia a la vez.

¿Ya tienes tus baggy de la marca que sea, pero con esa silueta cómoda, ancha y favorecedora que no debe faltar en tu fondo de armario?



Recuerda combinarlo siempre con prendas un poco más ajustadas en la parte superior que no sean hiper ajustadas, pero que sí un poco más ceñidas o al cuerpo ya que esto equilibra y estiliza el look.

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.