Racing presentó nueva camiseta a horas de un partido clave y reavivó una polémica

La última fecha de la Liga acabó siendo inesperadamente apasionante para todos los hinchas del fútbol argentino. Aunque el torneo es por puntos, se siente un clima de "final" y no es para menos. Boca y Racing entran hoy a la cancha con la posibilidad de ganar el título. Y juegan, cada uno en su estadio, contra sus eternos rivales, River e Independiente, pero en forma cruzada.

Hay solo un punto de diferencia entre los punteros y se habla de "la fecha morbo". De un lado, hay quienes especulan con que River podría "ir para atrás" o dejar ganar a Racing, con tal de dificultarle las cosas al equipo xeneixe, Del otro lado, algunos apuestan a que Independiente haga lo suyo para quitarle a su archirrival la oportunidad de levantar la copa. En el medio, la gran mayoría de los hinchas desea lo mismo de siempre: que su equipo gane -preferentemente- jugando "buen fútbol" y sí, decenas de miles estarán pendientes a ambos partidos (hoy a las 17) con la ilusión de salir a festejar.

Tanto es el movimiento que se espera que, teniendo en cuenta los lamentables antecedentes en el historial de los festejos futbolísticos y la cercanía entre la Bombonera y el Cilindro (los dos estadios en los que se jugarán los partidos) se ha dispuesto un megaoperativo de seguridad que incluye más de 6.000 efectivos de fuerzas de seguridad aparte de bomberos y el SAME con el objetivo de evitar que las hinchadas de crucen.

La adrenalina aumenta a medida que se acerca la hora del partido y, como si hubiera que darle algo más a los hinchas, Racing lanzó su nueva camiseta y la presentó con un contundente video a horas del partido definitorio. "Sentimos orgullo por presentarles esta camiseta, el mismo orgullo que sentimos por transmitir tanto amor", dice el posteo del club de Avellaneda que, a menos de 24 horas del partido definitorio, reavivó la polémica entre los hinchas.

No se trata de una camiseta más. No está diseñada para los jugadores jugadores... Ni siquiera para las jugadoras, aunque está dirigida específicamente al público femenino. Se trata de una camiseta para amamantar. Y en la misma presentación el club anuncia que no patentó el modelo porque espera que muchos otros en el fútbol argentino repliquen la idea.

Enseguida llegaron los aplausos. "Por estas cosas estoy orgulloso de ser de Racing", escribía un fanático que se presenta con su número de socio y los números de afiliados de sus hijas. Y una hincha de la Academia celebraba este nuevo diseño de una forma peculiar: "Excelente, lastima que ya me re cague de frío todo el invierno", escribió. Se sucedieron los aplausos y muchos manifestaron sentir orgullo por esta iniciativa.

Sin embargo, no faltaron quienes hicieran referencia a un tema del que cada vez se habla más: amamantar... y en público. Ya nadie duda de los beneficios de la lactancia materna ayuda a la prevención de enfermedades, favorece el crecimiento de los niños, impacta en su salud y en el fortalecimiento del vínculo. Sin embargo, la afirmación no es tan simple como parece sino que tiene múltiples ramificaciones: desde el cuestionamiento -que conviene desterrar- a las madres que no pueden o no quieren amamantar hasta el tabú -cada vez menos vigente- en torno a la tarea de amamantar en público.

"Sí. Amamanto en público. A veces se siente incómodo pero cuando ella lo pide, lo pide", dice una de las hinchas que da su testimonio en el clip que Racing difundió para presentar su nueva camiseta. Y alguien más comenta: "Es raro que al día de hoy la gente piense que está mal amamantar en público, nos tenemos que tapar...".

El diseño, con un corte debajo del busto es de la realizadora, vestuarista y diseñadora Lidia Navarro y la iniciativa cuenta con el apoyo de la Asociación Civil Argentina de Puericultura (ACADP). "Estamos muy orgullosos de compartirles esta acción que lleva adelante Racing, en la que brindamos asesoría y consultoría como organización de la sociedad civil que trabaja y visibiliza la lactancia hace más de 20 años", celebran. Lidia Navarro fue la responsable de diseñar esta nueva camiseta de Racing

Desde la organización resaltaron la importancia de esta iniciativa más allá de los colores del club. " Es clave que las personas que eligen la lactancia puedan hacerlo en espacios públicos , sacar la lactancia de lo privado y llevarla al ámbito público es uno de nuestros objetivos como organización y que espacios que históricamente han sido masculinos empiecen a ser transitados por madres y sus bebés nos llena de orgullo. Gracias por este reconocimiento para formar parte, desde nuestro lugar, de una acción tan valiosa", aseguran.

La nueva camiseta trajo al presente una deuda del club

El debate -en todo caso a favor de la iniciativa de Racing- en torno a la lactancia materna y a la posibilidad de amamantar en cualquier momento y lugar, no fue el único al que hubo referencias en los comentarios. Muchos recordaron la falta de respuestas por parte del club a una mujer que fue golpeada en la tribuna. El hecho ocurrió en la previa del partido contra Talleres, en marzo. Los fanáticos celebraron la idea pero esperan que su club tome en serio las cuestiones de género

En su momento el club emitió un comunicado indicando su "compromiso irrestricto es con la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres". En el mismo, anunciaba que se había activado el protocolo correspondiente que incluye dar aviso "a las máximas autoridades del poder ejecutivo provincial (Ministerio de Mujeres, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Justicia) para promover las más amplias e inmediatas medidas de protección de la víctima y grupo familiar". Tras haber sido víctima de una golpiza en la tribuna del Cilindro, denunciaba la falta de respuesta por parte del club.

Sin embargo, y a pesar de que el comunicado aclaraba que había una comunicación diaria con la víctima, Carla Reino desde sus redes sociales denunciaba falta de respuestas por parte del club.

Meses más tarde, Racing emitía un nuevo comunicado informando el estado de situación. "Como primera medida se avanzó en una gestión para garantizar la seguridad de la denunciante e identificar al responsable ante máximas autoridades de los Ministerios de Justicia, Seguridad y Mujeres. En tal sentido, se les hizo un pedido a las funcionarias del Poder Ejecutivo provincial de custodia de fuerzas federales, ya que la Policía Bonaerense se negó a tomarle la denuncia a la víctima en el Estadio y a la gestión de botón antipánico. De tal manera, los organismos oficiales tomaron intervención y comenzaron con el trámite para dar cumplimiento a lo solicitado por Racing Club", expresaba el informe.

"Racing Club manifiesta, una vez más, su compromiso con la igualdad y la lucha contra toda forma de violencia. En ese marco sostiene la necesidad de escucha plena a socias, socios y simpatizantes garantizando la más absoluta libertad de expresión en todas sus formas. Es indispensable mantener un diálogo constructivo basado en el absoluto respeto y rechazar, entonces, cualquier respuesta o actitud que pueda naturalizar o justificar hechos de violencia como parte de la cultura deportiva", concluía el informe del club.

Como respuesta a ese comunicado, Carla Reino decía: "Racing y sus comunicados de mentira... Che, Victor Blanco, porque borraron las cámaras si no tenían nada que ocultar? Sigan mintiendo que ya se les cayo la careta, están haciendo todo mal".