Predicciones del tarot: cómo serán tus relaciones este fin de semana

El fin de semana puede ser un momento de organizar salidas, planes y disfrute o al mismo tiempo un momento de calma, descanso, introspección. Si estás pensado cuál es el mood que mejor te va, tienes que conocer las predicciones del tarot para saber cómo serán tus relaciones este fin de semana. Su creadora es la astróloga Silvina Pengov, de El universo que no ves, quien realiza consultas y cursos online desde su plataforma. Aquí una guía completa signo por signo con todo el mensaje de las cartas.

Aries

Carta: El mundo

Mensaje: “Te está diciendo que quizás necesites dejar de dar vueltas en alguna relación. Cuando me refiero a relaciones pueden ser amorosas, de trabajo o amistades. Debes dejar de dar vueltas y dar por finalizado un ciclo. Si no lo puedes hacer o sientes que no quieres hacerlo tienes que dejar ese ‘ capricho’. Si las cosas no van, no van. No le vas a poder encontrar otra vuelta, así que mejor soltar la situación y dejar que fluya”.

Tauro

Carta: La muerte.

Mensaje: “Hay vínculos que te están avisando ya desde hace un tiempo que vienen cambiando, que se están terminando o que vienen cambiando. Así es como debe ser, así que amígate con ese cambio. Es lo que tiene que pasar. No te resistas que los cambios que vienen, son buenos y necesarios”.

Géminis

Carta: La Torre.

Mensaje: “Tal vez las cosas pueden no salir como lo planeado, puede haber sorpresas en alguno de tus vínculos. Debes aceptar que sea lo que sea que suceda es lo que tenía que pasar. Es un buen momento para que te des cuenta de cómo son las cosas. Quizás tenías a alguien demasiado idealizado y finalmente te está mostrando cómo es”.

Cáncer

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Es momento de ver las cosas con otra perspectiva. Debes alejarte de ciertas relaciones, tomar distancia y ver qué aprendizaje estás teniendo de todo esto que te está pasando. Tiempos bastante movidos para Cáncer esta temporada”.

Leo

Carta: La estrella.

Mensaje: “Trata de salir un poco de ti mismo y conéctate más con los otros. Disfruta de tiempo en grupos. Activa esa salida que no estás activando. No esperes a que los nosotros te inviten, que los otros organicen. Tú debes ser el que propone y seguramente se van a sumar en el plan”.

Disfruta de tiempo en grupo Leo. No esperes a que los nosotros te inviten, tú debes ser el que propone.

Virgo

Carta: El mago.

Mensaje: “Esta carta te está hablando de nuevos inicios, puede ser que algo nuevo arranque esta semana. Tal vez es esa persona con la vienes hablando para tener alguna salida. También puede ser que se dé alguna charla con alguien que te aporte ideas innovadoras. Está bueno que aproveches todas esas herramientas que te puede dar el otro, ese punto de vista distinto y lo empieces a activar, a incluir e incorporar en tu vida”.

Libra

Carta: Rueda de la fortuna.

Mensaje: “Estás en momento de hacer un cierre. Estos son los últimos días del sol en Libra así que ya vienes de muchos cambios. La energía está para el cambio. Puede que te te estés dando cuenta de cosas. Anímate a poner en práctica todo eso que te estás dando cuenta para ver ese cambio en los vínculos”.

Escorpio

Carta: La templanza.

Mensaje: “Esta carta te está invitando a sanar alguna relación, o un vínculo contigo mismo. Hay algo que te pide un poco de armonía, y quizás también un poco de perdón. Estamos cerca de la temporada Escorpiana de eclipses. Se vienen tiempos de sanar, de conectar con lo que te pasa”.

Sagitario

Carta: El juicio.

Mensaje: “Puede que estés viviendo un despertar, puede ser en la pareja, o que estás conociendo a alguien que te tiene muy entusiasmado. Esta carta del juicio te dice ‘por fin te despertaste Sagitario’. Disfruta de eso que te esté pasando. Tómalo como un renacimiento”.

Capricornio

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Puede ser una semana en la que a tus vínculos le tengas que poner un poco más de entusiasmo. Tal vez hay cosas que no te cierran tanto y vas a tener que ponerle un poco más el cuerpo. Activa, pregunta cómo está esa persona en la que estás pensando. Debes dar el siguiente paso, no esperes a que venga de afuera”.

Acuario

Carta: El Papa.

Mensaje: “Analiza qué está pasando adentro tuyo con algunas de tus relaciones, quizás no te estás animando a mostrarte tal y cual eres. Esta carta te está diciendo que debes mostrarte, esa es la forma de que el otro realmente te conozca. No te muestres con tantas caretas y dale para adelante Acuario. Está perfecto ser como eres”.

Debes mostrarte Acuario, esa es la forma de que el otro realmente te conozca. Está perfecto ser como eres.

Piscis

Carta: El sol.

Mensaje: “Muy buena semana para disfrutar de los vínculos, puede ser de la pareja, de lo que sea para conectar con las personas que te hacen bien y disfrutar de eso. Está bueno compartir alegría, así que dale para adelante Piscis, disfruta y no te enrosques tanto en nebulosas, en lo que el otro piensa, qué le pasa. Está todo bien, disfruta de eso”.