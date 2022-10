Predicciones del tarot para conseguir éxito en el amor

Estamos transitando la última semana de la energía de Libra. La semana que viene comienza la temporada Escorpio. El Sol y Venus están en Libra y cambian a Escorpio. Por eso es clave conocer qué dicen las cartas del tarot para tu fin de semana. La astróloga Silvina Pengov, creadora de El universo que no ves, comparte todos los detalles signo por signo.

“Es tiempo de relaciones, de acuerdos, de plantear qué te conviene y qué no, desde dónde nos vinculamos, qué tipo de gente se nos acerca. Es importante hacer una revisión de todas estas cuestiones”, asegura Pengov, que realiza consultas personalizadas online y dicta cursos virtuales de tarot.

Esta es la guía completa de las cartas del tarot para los próximos días. .

Aries

Carta: El loco.

Mensaje: “Abandona esa situación Aries. Deja de estar encaprichado con algo, Júpiter en Aries hizo estragos puede hacerte sentir que las cosas salgan como quieras. Debes salir de esa situación y empieza a hacer las cosas de forma distinta, allí encontrarás la solución”.

Tauro

Carta: La justicia.

Mensaje: “Tienes que tomar alguna decisión, tal vez debas cortar con alguna situación. Esta carta es favorable para ti. Debes poner lo positivo o negativo de lo que sucede para tomar una decisión. Es momento de decidir sobre aquello que estás postergando tanto”.

Géminis

Carta: La luna.

Mensaje: “Puedes sentirte un poco confundido con tus emociones, sentimientos. Hay cosas que no están muy claras, pero es momento de conectar con lo que sientes y no tanto con lo que piensas. No tengas tan en cuenta lo que te dicen, o lo que sientes que debes hacer”.

Cáncer

Carta: La templanza.

Mensaje: “Debes balancear, lograr un equilibrio en tu vida que te dé mayor templanza. Puede que estés muy conectado con las emociones pero te sientes dentro de un tsunami emocional. Por eso debes apostar a los hechos, a lo concreto y real y no te pierdas en la emoción”.

Leo

Carta: La torre.

Mensaje: “Pase lo que pase, lo mejor es ser flexible, lo flexible es lo que no se rompe. Esta carta te muestra que los signos fijos pueden ser los más afectados con el próximo eclipse. Debes salir porque sino te van a sacar. Prepárate para lo inesperado, no siempre debe ser malo”.

Virgo

Carta: El mundo.

Mensaje: “Se viene un fin de ciclo, el cierre de alguna etapa que vienes atravesando. Es algo nuevo que se viene para ti. El mundo es una carta prometedora, habla de éxito en tu vida”.

Libra

Carta: La muerte.

Mensaje: “Si todavía no cambiaste lo que había que hacer con todo lo que está pasando en tu carta natal, debes hacerlo. Esta carta te anuncia que tienes que arrojarte, involucrarse en ese proceso. A veces es necesario tocar fondo y renacer. Sucederá lo que tenga que suceder y eso es para nuestro mayor aprendizaje. Deja de pensar tanto, involucra tus emociones y lánzate a eso”.

Escorpio

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Ya vienes muy movilizado, se vienen los eclipses. Debes meterte para adentro para descubrir qué es lo que te sucede. Ya vienes en un proceso de depuración, puede ser de relaciones, o algo interno. Involúcrate en el proceso. Fíjate que haces con eso que te está sucediendo”.

Debes meterte para adentro para descubrir qué es lo que te sucede Escorpio. Fíjate que haces con eso que te está sucediendo.

Sagitario

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Conecta con tu deseo, con el merecimiento, con aquellas cosas que sabes que quieres. Puede ser en una relación o en el trabajo. Si tienes que resolver un problema conecta con tu parte más creativa. Las cosas pueden hacerse de una manera distinta, que te nutra más. Muy linda la energía de esta carta”.

Capricornio

Carta: El diablo.

Mensaje: “Debes conectar con tu fuego interior, con tu deseo. Hay mucha movida de Venus en Libra que te invita a pensar qué es lo que realmente deseas. No seas tan estructurado, debes moverte de las cosas de confort, no puedes controlarlo todo”.

Debes conectar con tu fuego interior, con tu deseo Capricornio. Piensa qué es lo que realmente deseas.

Acuario

Carta: El colgado.

Mensaje: “Debes analizar qué es lo que estás haciendo. Tal vez hay algún proyecto frenado, pero tienes que saber que eso es una bendición. Esto indica que debes trabajar en eso un poquito más, analizarlo a fondo, revisarlo mejor, ver las cosas desde otro lugar. Aprovecha para hacer todos estos pasos necesarios”.

Piscis

Carta: La estrella.

Mensaje: “Debes sentirte bien, disfruta, conecta con tu espontaneidad, con tus dones, con aquello que te hace sentir único e irrepetible. Conecta con esta energía súper creativa, debes poner todos tus talentos en un proyecto que te haga sentir bien, que te conecte con tu interior”.