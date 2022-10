Cuáles son los gorros y cups de Shakira para darle un toque juvenil a tu look

Shakira es una mega estrella latina famosa en todo el mundo. Acaba de lanzar su tema nuevo Monotonía, con Ozuna, que ya ha tenido un éxito inmediato. Pero más allá de todos sus logros profesionales, Shakira es ante todo la mamá de Milan y Sasha, los hijos que tuvo con el futbolista Gerard Piqué. Y por eso siempre que su agenda lo permite, los acompaña, como una madre más, a los eventos deportivos. Allí, Shakira demostró que los gorros tipo bucket hat y las cups pueden ayudarte a darle un toque más juvenil a tu look.

Shakira combinó el color de su bucket hat con su camiseta, todo en tono rosado.

En uno de los eventos en los que Shakira estuvo presente, fue en la primera jornada del Campeonato Sub 11 del Club béisbol softbol Barcelona, que tuvo lugar en Valencia, apoyando a su hijo Milan. Allí, sentada en la tribuna con el resto de los padres, Shakira se destacó por su look: una chaqueta de jean, una camiseta blanca y en la cabeza llevó un bucket hat de la línea de Nike Skateboarding reversible, en tonos leche de coco y negro. El detalle de este sombrero, que vuelve a ser un ítem de moda, puede ayudarte para darle un toque más juvenil a cualquier look. Shakira sabe cómo sumar elementos deportivos a su propuesta de estilo, y combinarlos para lograr un estilismo más informal y descontracturado.

El bucket hat elegido por la diva colombiana es de la firma Monclair.

En otro partido en el que jugaba su hijo, Shakira decidió repetir el gorro pescador, en este caso uno con un parche de la firma Moncler en tonos rosados. En este caso el tono no fue casual, combinaba a la perfección con el color de la camiseta elegida por la diva colombiana. Shakira terminó de completar su look casual con unos pantalones de pierna ancha negros con una tira blanca a lo largo, otro básico de tu guardarropas informal que puedes combinar de distintas maneras.

Con respecto a las cups, son un sombrero que generalmente les queda bien a todas, y un accesorio que permite descontracturar cualquier look. Las icónicas imágenes de la princesa Diana de Gales con su cup lo confirman. Shakira lo sabe bien y por eso recurre frecuentemente a este tipo de sombrero. Además de garantizarle un poco de anonimato, le permite darle un toque más informal a sus looks.

Shakira suele utilizar las cups en sus looks más urbanos y deportivos.

En varias oportunidades, Shakira elige gorras trucker de Capslab, una firma francesa que tiene toda una línea con personajes de series y dibujos animados. Los elegidos de Shakira fueron dos personajes de animé. Una de ellas fue la gorra trucker Saint Seiya, personaje de Los Caballeros del zodíaco, rosa negra Andrómeda. La cantante colombiana la llevó con una camiseta rosada y un peto de jean oscuro.

La cup utilizada por Shakira es de la firma francesa Capslab y tiene diseños de personajes de series animadas orientales como Goku y Saint Seiya de los Caballeros del zodíaco.

En otro de los eventos deportivos se la pudo ver a Shakira con una camiseta con inscripción del logo de Balenciaga, unos mum jeans y el toque final de una cup de la misma firma francesa con el dibujo de Goku Super Saiyan.