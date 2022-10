Estudió finanzas, trabaja en un banco y en busca de su pasión creó un producto de exportación

Taté Moretti creció en el Sur. Viajó a Buenos AIres para estudiar finanzas y trabajó durante años en un banco. Comenzó a construir una familia con Hernán, a quien conocía desde la adolescencia y en 2014 volvieron a Neuquén -con dos hijos pequeños, Ciro y Luca, y embarazada de Gina- en busca de una vida más tranquila. Apenas un par de años después comenzó a trabajar en sus propios destilados.

"Volvimos con la idea de hacer algo nuevo, de buscarle la vuelta a algo que ya habíamos empezado a ver que en Europa estaba sucediendo, y arrancamos con la destilería en un espacio súper chiquito", recuerda la experta en finanzas devenida alquimista mientras hace malabares para conjugar en su agenda el trabajo full time en el banco, las horas de trabajo en la destilería, otras tantas dedicadas a la perfumería y las actividades de sus tres hijos que hoy tienen 12, 10 y 7 años.

Entonces, dice, contaban con un pequeño alambique en el que comenzaron a hacer pruebas. "Los dos estábamos palo y palo al principio, trabajando al mismo ritmo, pero en algún momento comenzaron a diferenciarse los roles y yo me dí cuenta de que me gustaba mucho el trabajo en el laboratorio, haciendo pruebas y buscándole la vuelta a eso".

Así llegó a realizar un vodka -que se comercializa bajo la marca Noctua-, un gin, Gina, que recibió múltiples galardones y en 2021 obtuvo una medalla de oro en Londres, y un perfume inspirado en ese aromático gin, que desarrolló junto al grupo francés Robertet y que acaba de lanzar al mercado.

Gina es el primer perfume inspirado en un gin y no en cualquiera sino en uno que condensa los aromas de 12 botánicos patagónicos

Parece mentira juntar esta faceta creativa con el estereotipo de la mujer de finanzas. Sin embargo, Taté sabe que sus conocimientos previos fueron claves para llevar adelante los sucesivos desarrollos. "Más allá de poder evaluar si este proyecto podía -o no- ser rentable, las finanzas utilizan técnicas de evaluación y medición que me permitían registrar absolutamente todo en relación a las pruebas: si le pongo tantos gramos de esto y tantos gramos de los otro a tal temperatura durante tanto tiempo el resultado es este. O sea, son variables que fueron componiendo como un mapa durante el desarrollo del producto en una tabla... que por supuesto era un Excel", dice.

Recuerda que cuando empezó a hacer Gina le puso una impronta muy propia. "Tenía que ser algo muy distinto. No podía ser un gin de pepino y cardamomo. Daba para algo más. Tenía que ser más pensado en función del nombre que yo ya tenía elegido. Y por eso lo llevé para el lado de las flores", comenta Taté y enseguida comenta entre risas: "Después me di cuenta de por qué no había tanto destilado de flores". ¿La razón? Las flores evolucionan de una forma impredecible. Esa etapa quedó atrás. En Patagonian Distillery, la primera destilería de la provincia de Neuquén, se producen miles de litros de este gin que Taté recomienda tomar solo para detectar el sabor floral y único que le aportan los 11 botánicos combinados con el enebro -ingrediente imprescindible en el gin- de la Patagonia.

"Siempre digo que para mí es importante pensar en el perfil del producto y a partir de ahí elaborarlo en vez de mezclar botánicos porque sí porque al final hay un montón de productos destilados que terminan pareciéndose entre sí", explica y acota que "hay un proceso de búsqueda de diseño que es 100% creativo".

Dice que así es como llegó a su fórmula, a la receta de Gina, un gin de flores que perfectamente -y ella recomienda que así sea- puede tomarse solo. Taté cuenta que desde que comenzó a comercializarlo, en 2018, supo que ese aroma debía convertirse en perfume. "La gente decía que esa fragancia la usaría, que lo que respiraba era un perfume", comenta al pasar, antes de contar que en 2021 comenzó a trabajar en el perfume. Una alternativa de gin tonic para sumar sabor al gin floral de Taté

"La producción de Gina ya estaba encaminada y empecé a ver cómo se hacía un perfume. Me puse a estudiar porque quería hacerlo yo. Me compré un extractor de aceite esenciales y demás, pero llega un punto en el que uno tiene que saber que que hay gente que sabe mucho de la industria y tenía que apoyarme en ellos para crear un producto de calidad internacional", relata. Contactó a diversos perfumistas, les contó su idea: hacer un perfume con aroma a gin -no a gin tonic, que es una fragancia que ya existe en el mercado sino a gin-. El punto de partida debía Gina.

Así dio con Robertet, un grupo perfumista francés que interpretó a la perfección su deseo.. "La base de de la fragancia son todos productos importados", señala y pero no se queja. "Todo lo que hacemos lleva insumos importados... las botellas, los tapones... Pero esto es parte del proyecto, hay que animarse, no podés esperar el momento ideal". Revela que parala compañía perfumista también fue un desafío este proyecto ya que suelen elaborar fragancias para personalidades o firma de ropa, descubriendo la identidad y no, como en este caso, partiendo de un aroma. Taté confiesa que tiene unas 60 u 80 muestras, ya ni sabe cuantas, del proceso de elaboración de esta fragancia.

En algún momento Taté declaró que una de sus cuentas pendientes era fabricar whisky. Pero hoy reconoce que "el whisky no sirve para ansiosos y yo soy bastante ansiosa. No tengo la paciencia, no es algo que me caracteriza". Cree que es capaz de hacerlo, si le dedica el tiempo. Sin embargo, tras haber lanzado un perfume de gin un nuevo desafío se metió en su cabeza.

"No sé perfumes aromatizantes de ambiente de gin o qué pero algo ligado con eso desde otro lugar. Es que esta comunión que se generó con el perfume tiene que ver con despertar y desplegar los sentidos", reflexiona y añade que "al hablar de sentidos uno habla de compartir, porque hay muchas reminiscencias de los recuerdos y el olfato te traslada a otro lugar".

Después de contar su secreto deseo de crear experiencias ligadas al gin y con el sello propio de Gina, insiste: "Me encantó el área de cosmética", y deja la frase flotando en el aire, como cuando uno finaliza una historia diciendo: "Continuará...".