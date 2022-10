Llega el fin de semana y es momento de poner planes: descansar o activar, quedarse en casa o salir con amigos. Son varias las decisiones que uno toma al comenzar cada semana, con nuevas oportunidades. Por eso es clave conocer qué dicen las cartas del tarot para tu fin de semana. La astróloga Silvina Pengov, creadora de El universo que no ves, comparte todos los detalles signo por signo. “Es importante escuchar el mensaje de las cartas y accionar en función de eso”, asegura Pengov, que realiza consultas personalizadas online y dicta cursos virtuales de tarot.

Aquí una guía completa sobre qué dicen las cartas del tarot para tu fin de semana.

Aries

Carta: El Papa.

Mensaje: “Después de tu luna llena Aries seguramente te diste cuenta de cosas, cayeron algunas fichas. Esta carta del Papa te dice que te animes a mostrarte más. Hay cosas que te diste cuenta que la estás ocultando, estás dejando que se procesen y está muy bien. Date el tiempo que necesites para conectar contigo, con lo que necesitas en este momento y después anímate a exponer, anímate a hablar de lo que te pasa pero quizás desde otro lugar no como lo haces siempre”.

Tauro

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Te está proponiendo algún cambio en tu forma de vincularte. Estamos en la pretemporada de eclipses, así que puede haber alguna relación que esté dando vueltas, puede ser una nueva o una que se está cortando o cambiando. Debes soltarte de ese bucle en este momento de la vida, de lo que te esté pasando. Puede tener que ver tanto con dejar ir dejar ir y como con empezar algo nuevo, pero con otra energía. Dale para adelante”.

Géminis

Carta: El juicio.

Mensaje: “Te está invitando a despertar. Esta carta te está diciendo que algún vínculo está como dormido, aburrido. Quizás te estás dando cuenta ahora, quizás la relación venía así y ahora hay un cambio de actitud. Puede ser de la otra persona o también de tu parte. Aprovecha este despertar y haz los cambios necesarios para que las cosas funcionen si es que dependen de ti”.

Cáncer

Carta: El Loco.

Mensaje: “Debes hacer las cosas de una forma distinta. Anímate a encarar una situación, tener alguna charla, invitar a alguien a salir. Si es algo que tienes dando vueltas el Loco te dice que te animes a hacer algo distinto, si quieres resultados distintos”.

Leo

Carta: La torre.

Mensaje: “Los cambios se están viniendo. Lo mejor que puedes hacer con esta Torre es entregarte a lo que venga. También puede ser que tú mismo te estés dando cuenta de cosas y quieras salir de un lugar o de una relación. Si eso es lo que te vibra deja de dar vueltas y hazte caso a ti mismo y sal de ahí”.

Virgo

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Quizás te estés sintiendo más protagonista, como el centro de tu grupo, como la carta de la emperatriz. Disfruta de este momento. Y si sientes todo lo contrario es tiempo de que empieces a pensar más en ti, en lo que quieres y en lo que te mereces”.

Libra

Carta: El emperador.

Mensaje: “Es un buen momento para poner las reglas en una relación. Siempre está bueno hablar, tener en claro qué es lo que uno quiere, qué es lo que quiere el otro y ahí ver si coinciden, si están yendo para el mismo lugar. Es un buen momento para poner las cartas sobre la mesa y tener esa conversación sincera sobre qué quiere cada uno. Esto no es solo para parejas, también puede ser a nivel laboral”.

Escorpio

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Quizás estás pensando mucho en una relación del pasado de la cual no puedes salir. Esta carta te está diciendo que debes mirarlo con más sabiduría, para que puedas ponerle luz a todo eso que ya pasó, y también puedas ver qué es lo que aprendiste de eso. No te cierres tanto, debes abrirte a lo nuevo. Si lo trabajas no hay posibilidad de que repitas viejos patrones. Si no lo haces volverán una y otra vez”.

Sagitario

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Vas a tener que ponerle un poco más de ganas a alguna relación, algún vínculo. Tal vez estás tratando de controlar cómo viene la relación y qué qué va a querer el otro, cuándo se va a dar esto y cuándo lo otro. Esta carta te dice deja de ponerle tanta fuerza. Tienes que dar ese espacio de la libertad para para que las cosas también se den.

Capricornio

Carta: La estrella.

Mensaje: “Te está invitando a que te conectes con tus dones, no que te conectes contigo sino que puedas compartirlos con el mundo. La carta de la estrella es una linda carta para las relaciones. Te dice que el otro está necesitando eso que tienes para dar, así que anímate a mostrarlo y a ser más generoso”.

Acuario

Carta: El mago.

Mensaje: “Esta carta te está hablando de nuevos inicios. Tal vez tengas una conversación con alguien de poder. Puede que haya cosas que vienes charlando ya hace un tiempo, y van a empezar a concretarlas. Es tiempo de menos conversación y más concreción”.

Piscis

Carta: La muerte.

Mensaje: “Ya vienes en un cambio profundo desde hace un tiempo y quizás todavía lo estés atravesando. El proceso no terminó, pero vas por el buen camino. Sé que quizás estás ahí un tanto dolido, sientes que todavía no estás entero, completo. Pero es el camino necesario para que de a poco puedas ir reconstruyéndote Piscis. Fíjate qué aprendiste de todo eso y desde dónde te estás vinculando con los otros. Haciendo esos cambios y ajustes necesarios para estar mejor tú también”.