Cómo lucir unas cejas finas como las de Bella Hadid

Bella Hadid (26) posee el look espigado y sofisticado de las grandes modelos de la década del 90, como Kate Moss, y ahora tiene algo más en común con ellas: las cejas finas.

El look retro con cejas finas de Bella Hadid ¡la moda ha regresado! Fuente. Vogue

Esta manera de lucir las cejas estuvo de moda en la década de los 90 y parece que vuelven con fuerza de la mano de referentes fashion con su estilo. ¿Te gusta este look que mostró por las calles de París?

Cejas finas: el regreso

El look con cejas finas era la marca registrada de la supermodelo Kate Moss en esos años y en el 2000. También fueron las elegidas por Lindsey Lohan junto con los peinados recogidos con dos flecos laterales sueltos, pañuelos largos al cuello, jeans a la cadera y tapados oversize de peluche hasta por encima de la rodilla, ¿recuerdan?

Para las más jóvenes que no disfrutaron de esta moda ¡la tendencia de cejas finas ha regresado y de la mano de Bella Hadid!



Para lograrlas debes primero diseñarlas. Es muy importante que depiles solo la parte de abajo y emprolijes la de arriba para no perder referencia de tu forma natural. Si te ayuda, puedes delinearla con un lápiz de maquillaje y luego proceder a depilar pelo por pelo.



Si no estás segura acude a un profesional que lo haga con hilos, de manera que tus cejas finas luzcan prolijas y perfectas sin entradas ni faltantes de pelos en el medio, pues esto les quitará potencia. ¡La mirada es clave para tu estilo y sensualidad!

Los secretos de Bella Hadid para usar cejas finas

El look con cejas extra finas de la modelo nacida en Washington fue furor durante la Semana de la Moda primavera-verano 2023 a la que asistió junto con otras estrellas del ambiente como Vivienne Westwood y Victoria Beckham.

En los días más vanguardistas de la temporada, la joven hizo gala de su estilo noventero y su encanto retro lleno de detalles de moda y belleza vintage entre los que se destacaron especialmente sus finas cejas.

Enmarcando el rostro, ampliando la mirada y dándole un aire de diva de esa época dorada de supermodelos; Bella Hadid lució su maquillaje soft para remarcar las cejas depiladas con el grosor mínimo de medio centímetro, ¡y causó furor!

Se la vio con una falda de jean larga estilo lápiz, un cinto ancho con hebilla como también se usaba en los 2000 y un tapado a la medida con estampa cuadrille en tono ladrillo. ¡Moda vintage, mucho estilo y un regreso triunfal para las cejas finas! ¿Qué opinan ustedes?

¡Recuerda! Toda la información que brindamos en MDZ Femme es sólo de inspiración por si tienes dudas. Lo importante es que uses lo que te haga sentir cómoda, siempre.