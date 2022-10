Mery del Cerro comparte los looks más tiernos con su hija Cala

Mery del Cerro se convirtió en mamá en 2015, a sus 30 años, junto a su pareja Meme Bouquet. Su primer hija se llama Mila y ya tiene siete años, mientras que su hermana Cala, de solo dos años, fue la segunda hija de la pareja. Luego de la llegada de Cala, la modelo decidió dedicarse menos a las pasarelas y pasar mas tiempo con su familia.

Durante los años de fuerte pandemia, Mery del Cerro posteaba videos o fotos con sus hijas y generaba a través de Instagram miles de likes en minutos. También, compartía sus looks más casuales o combinados con Mila y Cala. Al ser Cala más pequeña, la actriz protagonizó varias publicaciones con ella en donde ambas posaron cancheras mostrando sus estilismos mamá e hija.

Viste rápido con estas prendas que combinó Mery del Cerro con su hija Cala. Foto: Instagram @merydelcerro.

Como Mery del Cerro se dedica al modelaje, muchas marcas la buscan para promocionar sus productos. En este caso, la contrataron de la firma de bolsos Legión Extranjera para mostrar el bolso ideal para mamá y el pequeño bolso perfecto para las más pequeñas.

Mientras que Cala eligió una bandolera rosada con dibujos, Mery optó por un look con jeans wide leg, sudadera negra con gran estampa de dragón y pequeños bordados, y no llevó ni zapatos ni accesorios para que el bolso fucsia fuese el protagonista. Cala fue parte de la producción y la vistieron con unos jeans color berenjena y camiseta rosada con estampa de perro. Al igual que su mamá no llevó zapatillas.

La jardinera, la pieza que unió los looks idénticos entre la modelo y su hija. Foto: Instagram @merydelcerro.

Si quieres conseguir un look idéntico con tu hija, puedes inspirarte en el outfit doble de Mery del Cerro y Cala. Para festejar el cumpleaños de Meme Bouquet, la influencer decidió vestir a su hija igual a ella generando un toque especial y divertido en las dos.

Para esto, Mery se decantó por una jardinera de denim larga con una camiseta blanca de mangas largas por debajo y gorra verde militar. Cala lució igual a su mamá con su mini jardinera y camiseta blanca sin añadirle la gorra militar. ¡Súper tiernas!

Mery del Cerro y Cala posaron para una campaña de moda especial por el Día de la Madre. Foto: Instagram @dollstore.

En esta última foto, Mery del Cerro y Cala comparten un momento fashion entre mamá e hija. La marca Doll Store eligió a la modelo como mamá del año y la convocaron para que fuera parte de su campaña especial para octubre, mes dedicado a todas las madres en nuestro país.

A Mery le dieron un look cómodo y casual que combina con las mamás modernas que van de un lado a otro durante todo el día y quieren lucir cancheras, pero sin perder el confort. Una prenda ideal es el jumpsuit de denim.

Además de ser una tendencia para la temporada, esta monoprenda resaltó en la influencer junto con unas sandalias bajas con varias tiras en sus tobillos que fueron acomodadas por encima del pantalón para que no perdieran protagonismo.

Por otro lado, Cala posó con su característica dulzura acompañada de un look con jeans rotos, camisa blanca con mangas corte princesa y pequeños borcegos marrones que dejaban a la vista unas medias blancas.

Tres outfits divinos entre mamá e hija fueron los de Mery del Cerro y Cala. ¿Lucirán el mismo look este Día de la Madre?