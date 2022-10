Guía astrológica: predicciones día por día para lograr lo que quieres

¿Cómo te afectarán los movimientos de los astros esta semana? ¿Cuál será un día positivo para estar activo y cuál invita a la reflexión en soledad? La astróloga predictiva Priscilla Maciel, creadora de Los astros dicen, comparte esta guía astrológica con predicciones día por día para lograr lo que quieres.

Martes 11: Un día para estar en armonía y rodeado de amigos

“El martes se presenta tranquilo, apacible, con un ambiente reinado por la amable energía de Venus, que se encuentra en Libra junto a Mercurio y el Sol, y que también gobierna a la Luna en Tauro”, asegura Priscilla Maciel. Por eso será un día en el que encontrarás fácilmente la armonía, tanto en compañía de otros como en tu propia y agradable compañía. Encontrarás placer en actividades artísticas, creativas y en aquellas en las que tengas trato con otros. Es un buen día para almorzar con amigos, para juntarse en algún plan tranquilo o disfrutar de un paseo por la naturaleza.

“Para la noche, el Sol en Libra y Saturno retrógrado en Acuario tendrán una inspiradora conversación en un trígono de aire, que puede refrescarnos las ideas y traernos claridad inesperada en torno a un asunto que ya viene persiguiéndonos un tiempo”, comenta la experta. La astróloga predictiva advierte que será un martes agradable, no conviene aislarse. Las respuestas vendrán a través de otros, por lo que socializar será especialmente productivo.

Miércoles 12: Un día de ánimo dudoso, desgano y desmotivación

Después del agradable martes llegará un miércoles bastante más tenso. “Durante la madrugada, Marte en Géminis hará una tensa cuadratura a Neptuno en Piscis, la Luna se encontrará con Urano en Tauro mientras hace una cuadratura a Saturno, y Mercurio en Libra tendrá una oposición con Júpiter en Aries. Toda esta tensión sucediendo en el cielo mientras tratamos de descansar puede dar como resultado inquietud nocturna, insomnio o sueño interrumpido o insuficiente”, advierte la creadora de Los Astros Dicen.

La experta asegura que la mañana vendrá marcada por un ánimo dudoso y algo de desgano o desmotivación. Puedes tener la sensación de haber dormido poco, o mal, y con una confusa sensación de tener que hacer algo, pero no recordar muy bien qué. Tal vez te sientas torpe, desordenado o con dificultades para concentrarte.

Sin embargo, todo mejorará a partir del mediodía, cuando la Luna en Tauro haga un tranquilizador sextil a Neptuno en Piscis que te permitirá encontrar la calma y fluir con la situación, tomarte un respiro sin culpa. “Para finalizar la jornada, la Luna en Tauro hará un trígono con Plutón en Capricornio que nos ayudará a poner los pies en la tierra y sacar el mejor provecho de un día bastante agotador”, reflexiona la experta.

Jueves 13: Día alegre, con ganas de hacer cosas nuevas

“Apenas entrada la madrugada del jueves, la Luna dejará los abundantes pastos de Tauro para entrar en el movedizo y curioso signo de Géminis”, comenta Maciel. La astróloga explica que la Luna va marcando nuestros estados de ánimo y las necesidades emocionales del momento, y si por algo se caracteriza Géminis es por su ritmo cambiante y sus habilidades de comunicación e intercambio de información e ideas.

“También durante la madrugada, la Luna hará aspectos positivos a Júpiter en Aries y Mercurio en Libra que nos darán la energía suficiente para animarnos a hacer todo lo que deseemos y la capacidad de compartir y cooperar con otros, de forma que todo será posible si trabajamos en conjunto, además de gratificante y entretenido”, asegura la experta.

Este cambio de signo lunar promete un día alegre, sociable, con muchas actividades y ganas de hacer y conocer cosas nuevas y diferentes. “Como puedes distraerte con facilidad, será bastante útil dedicar un ratito del día a organizar todo lo que tengas que hacer. Te recomiendo que la programación sea flexible, ya que seguramente irán surgiendo nuevos planes interesantes. Será un jueves sin tiempo para aburrirte”, comenta Maciel

Viernes 14: Buen día para despojarte de tus bloqueos y avanzar

Maciel explica que el viernes será un día agradable, sociable, guiado por la Luna en Géminis y sus aspectos positivos a los otros signos de aire. “Durante la madrugada Venus en Libra hará un trígono a Saturno en Acuario, y la Luna en Géminis un sextil a Quirón en Aries, ambos aspectos inspiradores, armoniosos, que nos llevan a nuestros objetivos con amabilidad y sin miedo”, asegura la creadora de Los Astros Dicen.

La experta asegura que si tenías inseguridades y dificultades para confiar en otros, si te costaba encontrar un punto de unión común, esta mañana de viernes te resultará más fácil que nunca despojarte de tus bloqueos y avanzar. “Para la tarde, la Luna en Géminis solo tendrá buenos aspectos, con Saturno en Acuario y el Sol y Venus en Libra. Es una tarde en que quedarse solos no es una buena idea, ya que el Universo nos está empujando a que nos relacionemos con otros y unamos fuerzas”, afirma Maciel.

Es un día en que de una aparentemente simple charla, pueden surgir alianzas, ideas y proyectos que te alegren el día y te abran la mente. “Poco antes de la medianoche, la Luna en Géminis hará una cuadratura con Neptuno en Piscis que puede distraernos del objetivo real. Tratemos de mantener los pies en la tierra ¡y todo será posible!”, comenta la astróloga.

Sábado 15: Un día imaginativo y productivo, para buscar buenas ideas

El sábado continuamos con la energía activa y cambiante de la Luna en Géminis, que además hará una conjunción con Marte durante la madrugada. “Esta conjunción, si bien funciona como activación, también puede ocasionar una gran inquietud, dispersión y falta de concentración. Muchas ganas de hacer tanto, dificultad para organizarlo, y más aún para terminar de concretar cualquiera de estas tareas”, advierte la experta en astrología predictiva. Según Maciel será un día en el que despertarás imaginativo y activo, por lo que si aprovechas esta energía en algo productivo hay muchas posibilidades de que se te ocurran buenas ideas.

“Para la tarde, la energía cambia con la entrada de la Luna en el signo de Cáncer, la casa natural de la Luna, que nos pedirá algo de recogimiento y tranquilidad tras el exceso social de los últimos días”, observa Maciel. Por eso la experta recomienda que no te vendrá mal un plan tranquilo, casero, que te permita reflexionar sobre las últimas ideas y movimientos que han surgido en un ambiente agradable y libre de interferencias ajenas.

Domingo 16: Un día solitario para tomarte un momento de reflexión

El domingo será un día tranquilo, tal vez algo solitario, que nos deja ese tiempo de reflexión necesario tras nuestro reciente despertar al mundo. “La Luna en Cáncer propicia un momento introvertido, sensible, en el que buscaremos la intimidad y tranquilidad de nuestro hogar, de nuestro lugar en el mundo, compartido solo con unos pocos y muy selectos. Cuando la Luna está en Cáncer, las muestras que en otras ocasiones son de interés o cariño, ahora pueden ser recibidas como invasión del espacio personal o exceso de insistencia”, asegura Maciel.

Por eso, es un buen día para que te tomes tu propio espacio, y para respetar el espacio de los demás. “La cuadratura con Mercurio en Libra hará que nos cueste un poco ponernos de acuerdo con quienes no piensan como nosotros, o que tomemos amables consejos como invasivas intromisiones. La cuadratura a Quirón en Aries resaltará la misma situación, en la que estaremos demasiado sensibles como para entendernos con según quiénes”, advierte la astróloga. Por eso la recomendación es tomar este domingo con tranquilidad. No temas decir no si ese es tu deseo.