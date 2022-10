Día de la madre: estrategias para ganarle a la inflación

Se acerca el Día de la madre en Argentina y crece la ansiedad por el regalo. Mientras la pregunta que se hace la mayoría es qué regalarle -no siempre es fácil sorprenderlas-, hay un grupo que se prepara para explotar al máximo esta fecha, una de las más importantes en el calendario de los comerciantes. Surgen ofertas en los comercios, ferias de emprendedores y promociones bancarias.

El cartel de oferta siempre es tentador, Más aun en un contexto inflacionario en el que los precios avanzan a velocidad mucho más rápida que los salarios. Un informe de Focus Market reveló que los regalos para el Día de la madre tuvieron un incrementos del 127% en el último año. En el mismo se detallan el podio de los rubros predilectos por los argentinos para esta fecha: el primer puesto lo ocupa la indumentaria con el 18%, en el segundo escalón se ubican -empatados con el 10%- calzado y perfumería y cosméticos, y el tercer lugar queda para las flores y plantas (8%).

Según Damián DI Pace, director de la consultora, "el día de la madre es la segunda fecha comercial más importante del año. Los precios de los bienes y servicios con más proyección de ventas son los que mayor variación de precios han tenido punteando indumentaria, calzado, vinos y flores. Las expectativas por parte del comercio son muy importantes para esta festividad en momentos donde las ventas minoristas de acuerdo a la CAME tuvieron una caída del 2,1 % interanual en su última medición".

Efectivamente, los comerciantes esperan mejorar sus ventas de acuerdo a lo que expresó Silvia Acerbo, gerente de la Cámara Argentina de Shoppings: "Las proyecciones son positivas, los shoppings tienen buenas expectativas para el Día de la Madre. A nivel ventas los shoppings vienen en los últimos meses con una tendencia positiva respecto del año pasado y creemos que va a seguir dicha tendencia".

En busca de experiencias compartidas

Tanto la Fabián Tarrio de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) como Di Pace, coinciden en que la expectativa es que el ticket promedio del Día de la madre ronde los $8.000. "Tenemos expectativa moderada y esperamos que por lo menos vendamos en los niveles del año pasado a valores constantes", expresó el Tarrio, director del sector de Comercio y Servicios de CAME, y añadió que "ha aumentado mucho el tema de gastronomía, este año se va a aprovechar esto de poder comer afuera en familia y se convierte en el regalo que se da la familia".

Los gastronómicos, conscientes de esta tendencia, salieron a competir con propuestas gourmet. En Alvear Palace Hotel, por ejemplo, se sirve un almuerzo especial por el día de la madre con sorpresas de la firma de belleza Estée Lauder. Y también se subieron al juego las compañías de entretenimiento. Un ejemplo es Cinemark que ofrece "combos" de entradas con la ocnsigna "regalá cine".

Compartir momentos parece ser cada vez más importante y por eso las experiencias se convierten en un regalo de lujo

Según Di Pace, "el Día de la madre se da en un mes donde la inflación no cede y el salario privado y no registrado pierde frente a la variación de precios. Por su parte, el mes de octubre será récord en aumentos de servicios que le ganará a la variación de precios en bienes restando capacidad de consumo por parte de un ingreso que no podrá compensar el gasto adicional corriente de los argentinos. Esto ha motivado al canal comercial a ofrecer promociones, descuentos y opciones de financiamiento para estimular la demanda".

Promociones bancarias: clave para el día de la madre

En este contexto, las promociones bancarias son fundamentales. Tanto para los comerciantes como para quienes buscan sorprender a las madres con el mejor regalo. Hay descuentos de hasta el 35% y planes de pago con hasta 24 cuotas para algunos rubros. Tarrio señaló que los comercios ofrecen planes de 3 y 6 pagos que resultan convenientes para potenciar las ventas aunque prefieren evitar las 12 cuotas ya que "el interés es alto y no es conveniente para el comercio".

Hasta el domingo 16 de octubre, los clientes de MODO obtendrán un 20% de descuento -con tope de $1.500- en locales adheridos si pagan con la aplicación. Este descuento es acumulable con otras promociones.

obtendrán un 20% de descuento -con tope de $1.500- en locales adheridos si pagan con la aplicación. Este descuento es acumulable con otras promociones. Banco Provincia beneficia a sus clientes con un 20% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en electro, informática, aire libre y cuidado personal para compras online o telefónicas con tarjetas de crédito. Esta promoción dura hasta el 31 de octubre.

beneficia a sus clientes con un 20% de descuento y hasta 24 cuotas sin interés en electro, informática, aire libre y cuidado personal para compras online o telefónicas con tarjetas de crédito. Esta promoción dura hasta el 31 de octubre. Este miércoles 12 de octubre, Banco Santander ofrecerá un 25% de ahorro para todos sus clientes (y un 5% extra para quienes pertenezcan a Select), además de 6 cuotas sin interés en los principales shoppings del país.

ofrecerá un 25% de ahorro para todos sus clientes (y un 5% extra para quienes pertenezcan a Select), además de 6 cuotas sin interés en los principales shoppings del país. Banco Galicia ofrece descuentos de hasta el 25% y 3 cuotas en marcas seleccionadas de todo el país este jueves 13 de octubre. Además ofrece descuentos adicionales con sus tarjetas Galicia Visa Débito en Farmacity, Simplicity y Get The Look -en estos casos el tope de reintegro es $1.000- y un 50% de ahorro en los locales adheridos de Rapanui hasta el domingo 16, pagando con tarjetas de crédito Mastercard en un solo pago.

ofrece descuentos de hasta el 25% y 3 cuotas en marcas seleccionadas de todo el país este jueves 13 de octubre. Además ofrece descuentos adicionales con sus tarjetas Galicia Visa Débito en Farmacity, Simplicity y Get The Look -en estos casos el tope de reintegro es $1.000- y un 50% de ahorro en los locales adheridos de Rapanui hasta el domingo 16, pagando con tarjetas de crédito Mastercard en un solo pago. Los clientes del Banco BBVA tienen la oportunidad de pagar en hasta 10 cuotas sin interés en Frávega del 11 al 17 de octubre en artículos de electrónica, tecnología, audio, electrodomésticos y cuidado personal, entre otros. Además, el martes 11 y el miércoles 12 tienen un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés en Unicenter, El Solar, Galerías Pacífico, Nordelta, Portal Rosario, Paseo Aldrey, Patio Olmos, Nuevocentro, Palmas y Recoleta Mall.

tienen la oportunidad de pagar en hasta 10 cuotas sin interés en Frávega del 11 al 17 de octubre en artículos de electrónica, tecnología, audio, electrodomésticos y cuidado personal, entre otros. Además, el martes 11 y el miércoles 12 tienen un 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés en Unicenter, El Solar, Galerías Pacífico, Nordelta, Portal Rosario, Paseo Aldrey, Patio Olmos, Nuevocentro, Palmas y Recoleta Mall. Banco Itaú ofrece hasta 35% de descuento y 3 cuotas sin interés en marcas de moda, marroquinería y calzados. También ofrecerá, el domingo 16 de octubre, un descuento del 35% en la aplicación Pedidos y en locales como Tucson, Croque Madame, Tostado, La Panera Rosa, entre otros.

Las promociones bancarias pueden ser un factor clave para conseguir el regalo perfecto para mamá