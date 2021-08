Horóscopo diario para el lunes 23 de agosto de 2021

Te contamos las predicciones de este lunes 23 de agosto para todos los signos del zodíaco, según el horóscopo diario de cada uno de ellos.

Las energías están opuestos, es por eso que posiblemente hoy tengas un día súper positivo o totalmente trabado. Lo seguro es que no pasará desapercibido.

Aries (21 marzo al 10 abril)

Hoy tu energía estará un poco trabada. Despreocúpate que no es nada malo, pero sí estarás un poco torpe. Así que pon especial cuidado a todo lo que hagas y en la medida de lo posible no manipules objetos peligrosos en situaciones de riesgo.

Tauro (Abril 21 -Mayo 20)

Hoy ponle especial cuidado a las relaciones interpersonales para no decir o hacer cosas sin intención que puedan perjudicar a otros. Recuerda el refrán español: ¡en boca cerrada no entran moscas!

Géminis (21 mayo al 20 junio)

Hoy la energía está en "inicio". Es un gran día para empezar cualquier cosa que te de ilusión: un nuevo proyecto laboral, personal, una nueva actividad deportiva. Lo que comiences hoy estará protegido siempre.

Cáncer (21 junio al 22 julio)

¡Aprende a decir que no! No siempre tienes que caerle bien a las otras personas ni tampoco posponer tu bienestar por dejar sensaciones positivas en el otro. Además, un "no" bien dicho no tiene por qué ofender a nadie.

Leo (23 julio al 22 agosto)

No intentes siempre justificar y que te justifiquen todo lo que haces. Deja las explicaciones sólo para cuando son necesarias o para cuando alguien a quien verdaderamente le importen las pide.

Virgo (23 agosto al 22 septiembre)

Hoy tendrás la energía baja y eso puede ocasionarte algo de malhumor e inclusive un cierto malestar físico leve. Intenta no estar con personas que vibren bajo, aquellas que siempre se quejan, transmiten sus problemas y te llenan de mala onda.

Libra (23 septiembre al 22 octubre)

Hoy tu energía está en la creación. Si trabajas en lo creativo será un excelente momento laboral, aprovecha a sacar todos los pendientes que tenías. Te sentirás inspirado y feliz.

Escorpio (23 octubre al 21 noviembre)

Hoy no será un buen día para organizar nada. Ni en lo laboral, ni en lo personal y tampoco en lo social. Si te toca hacerte cargo de un equipo delega lo más que puedas las tareas.

Sagitario (22 noviembre al 21 diciembre)

Hoy tus planetas están alineados para el éxito, sagitariana. Vé tú en qué vas a invertir esa energía y pon en práctica lo que desees que quede teñido de ondas positivas.

Capricornio (22 diciembre al 19 enero)

Hay veces que es mejor no enterarse de ciertas cosas, porque puedes malinterpretar situaciones o ponerle una carga que no tienen.

Acuario (20 enero al 18 de febrero)

Hoy es un excelente día para lo social, todo lo que hagas relacionado a ello será satisfactorio y te hará muy bien. Si tienes que posponer algo laboral por una reunión amena, hazlo sin culpas.

Piscis (19 febrero al 20 marzo)

Hoy es un buen día para reordenarte. Vienes de jornadas un poco erráticas y tienes que volver a encontrar disciplina para sacar adelante todos tus pendientes.