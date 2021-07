Tres maneras de llevar calzas de ciclista como las celebrities

Kim Kardashian o Hailey Bieber son algunas de las celebrities que se han animado a llevar las calzas de ciclista, también llamadas bikers. ¿No sabes cómo usarlas? Nosotras te damos tres ideas para que sepas cómo llevarlas para que te sientas chic y cómoda al mismo tiempo.

No importa si son más estilo short o más largas, la cuestión está en llevar tus bikers a cualquier lado. Son increíbles para hacer deportes con buzos o sudaderas, pero también sirven para salidas o citas con prendas más elegantes como blazers o tapados. Hoy te mostramos tres maneras de llevarlas para que te inspires y las uses durante todo el verano.

Kim Kardashian

Kim Kardashian lleva el estilo athleisure con sus bikers.Foto: Holliwood Life

La estrella de reality ama las calzas de ciclista y las usa en donde sea y a la hora que sea. Esta vez se decidió por un conjunto monocromático en tonos grises con un toque de marrón. Usó unas bikers bien ajustadas junto con un buzo con capucha, unas sandalias transparentes y un tapado de cuero en negro.

Si quieres lograr un estilo athleisure, este es el look más adecuado ya que une lo mejor de dos mundos: por un lado la comodidad e informalidad del buzo y por otro, la elegancia y sobriedad del tapado y las sandalias de tacón.

Bella Hadid

Bella Hadid transforma sus bikers sport en una prenda chic. Foto: Fashionisers

Estamos seguras de que nunca imaginaste que las bikers podían llevarse como las lleva Bella. Ella se animó a usarlas para ver un desfile y por eso debía tratar de lucir lo más clásicas y chic posible. Para esto eligió un tapado blazer de tweed a cuadros en blanco y negro, unos stilettos y riñonera negra.

Su boina le da ese aspecto parisino que tan bien queda y en este ocasión, el hecho de que la calza de ciclista casi no se vea y use tacones altos, permite que luzca mucho más alta de lo que ya es. Un conjunto perfecto para una primera cita o para un after office.

Vanessa Hudgens

Vanessa lleva ese look que tanto necesitas en tus días. Foto: Footwear News

Vanessa es, de las dos antes nombradas, la más chill y boho. Ella busca tendencias pero las adapta a su estilo casual y relajado. Esta vez se decantó por unas calzas de ciclista en negro junto con un bralette, que dejaba todo su abdomen al descubierto, con unas chanclas o sandalias bajas con tira gruesa y un blazer amarillo pastel.

Muy buena la elección de cartera estilo cesta y su gorra de béisbol, Así, Vanessa consigue ese look para el día que tanto buscamos con las bikers.

Estas tres celebrities te muestran lo fácil que es usar calzas de ciclista para el día, la tarde y la noche. ¡Aprovecha a mostrar tus piernas!