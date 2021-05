Inspírate con estos 5 looks de Mariana Fabbiani para un día de oficina

¡Nos encanta como se viste Mariana Fabbiani! La conductora combina perfecto el estilo, el buen gusto, lo clásico y lo divertido. En esta nota, recopilamos 5 de los looks que mostró en su cuenta de Instagram y que perfectamente puedes imitar con prendas que ya estén en tu guardarropas. Son ideales para un día de trabajo en oficina o para una reunión laboral.

¿Cómo logra ser clásica y descontracturada a la vez? Generalmente Mariana Fabbiani realza sus outfit con un accesorio o con los zapatos. Las prendas de ropa son por lo general clásicas y de colores neutros, pero con cinturones llamativos o un calcazado disruptivo le da su toque especial.

En esta nota, recopilamos 5 looks y te contamos cómo puedes imitarlos con prendas que tengan en tu guardarropas:

Look 1: canchera, seguro

Foto: Instagram @marianafabbiani

La conductora lució unos paper bag jeans, nombre que adquieren por el efecto en la cintura, y botas en animal print al tonto con la camisa de satén color dulce de leche, uno de sus preferidos.

Si no tienes exactamente estas prendas, la fórmula que tú puedes imitar es: camisa de satén corte clásico en color neutro, jeans celestes y botas cortas al tono con la parte superior de tu outfit.

Look 2: blanco en invierno, sí

Foto: Instagram @marianafabbiani

"El pantalón blanco también se usa en otoño, no hay reglas, hacé la tuya", dice Mariana Fabbiani en la descripción que acompaña esta imagen. ¡Y es así! Que el blanco es sólo para el verano, ya olvídalo.

En este caso la conductora lució una blusa tipo lencera con blazer marrón chocolate, un pantalón pitillo o skinny blanco con recortes laterales en negro y stilettos en color negro con un detalle en el talón color plateado.

¡Atención a este dato! Los pantalones que solíamos conocer como chupines no son los más favorecedores para mujeres con caderas más anchas, pero ese tipo de recortes que luce Fabbiani genera un efecto de afinamiento que los convierte en una opción muy recomendable para cuerpos reloj de arena o tipo pera.

En este caso, la fórmula que puedes imitar perfectamente es la de los colores: pantalón blanco, parte de arriba negra y abrigo color chocolate.

Look 3: el mono, infaltable

Foto: Instagram @marianafabbiani

El mono es un must have de esta temporada. No dudes en hacerte de uno, porque es perfecto para múltiples ocasiones como un día en la oficina, una reunión laboral, una salida con amigas o una cita.

Lo ideal es ir por uno en colores neutros, que puedas realzar y cambiar para diferentes momentos según el abrigo y los zapatos que elijas.

Otra gran opción es comprar conjuntos de dos piezas que unidas parezcan un mono y también funcionen por separado para armar nuevos y diferentes outfit.

Look 4: el suéter vestido

Foto: Instagram @marianafabbiani

Un suéter largo que se transforme en vestido es otro must have de la temporada. ¿Cómo lo logras? El truco perfecto es el que usó Fabbiani: un cinturón para marcar cintura y botas cortas. Además, ¡esa combinación de colores es perfecta!

Look 5: para tomar nota

Foto: Instagram @marianafabbiani

¡Dejamos este look para el final, porque nos encantó la combinación de colores! El blazer de terciopelo en color rojo con la camisa en satén celeste nos pareció una combinación muy divertida y sofisticada a la vez. Sin dudas, una dupla cromática para tener en cuenta. Todo esto sumado a jeans azul oscuros.

¡Impecable Mariana, como siempre!