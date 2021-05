Fortalece tus uñas en sólo 1 día con este truco casero

Muchas por herencia tienen uñas débiles, otras por los químicos a los que las exponen y otras tantas por la manicura. Sí, algunos tratamientos de belleza de manos como los gelificados o las esculpidas, también los esmaltes semipermanentes, tienden a debilitar las uñas de algunas personas.

No sólo desde lo estético esto es un problema, porque se debilitan, se quiebra, se rompen y no podemos mantenerlas en el largo que deseamos; sino también desde lo físico. ¿Han experimentado esa sensación horrible al tacto cuando la uña está débil?, hay quienes describen no poder ni abrocharse un botón de camisa.

Pero tranquilas, sea un problemas de años o algo reciente, con este truco casero pueden combatir la debilidad de las uñas en sólo un día. Los beneficios son progresivos, por lo cual sentirán la diferencia en la primera aplicación, pero se necesita continuar entre 10 y 15 colocaciones más para obtener uñas súper fuertes.

¡Este truco casero lo probamos y lo avalamos 100% con la experiencia!

Ingredientes

un frasco de vidrio pequeño

un diente de ajo

15 ml de aceite de oliva.

Preparación

Trituramos el ajo y lo vertemos en el aceite de oliva. Ponemos la preparación en un pequeño frasco de vidrio y lo tapamos bien. Dejamos macerar al menos 24 horas. ¡Listo! Nuestro fortificador está listo.

Para la aplicación se puede tomar un cotonete, embeberlo en el aceite con ajo y colocar directamente sobre las uñas.

¿Estás preocupada por el mal olor que el ajo pueda dar? Tenemos buenas noticias, el aroma no se neutraliza pero es menos potente de lo que piensas. Puedes aplicar por la noche, dejar unos minutos y retirar el excedente con un papel absorbente, para no desparramar el aceite por la cama y la cara cuando te duermes.

¡Luego en la mañana siguiente el olor habrá desaparecido y tu ya verás una notable mejora en tus uñas débiles!

Este contenido se publica solo con fines informativos y no puede sustituir la labor de un profesional. Le recomendamos que consulte con su Dermatólogo de confianza.