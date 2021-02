Ariana Grande lució un look retro que vas a querer imitar

Ariana Grande es la chica del momento. Este título le queda perfecto: el público la ama, sus canciones son siempre un éxito y el 2021 está lleno de proyectos y planes de crecimiento (¡descúbrelos en esta nota!)



Además, en 2020 anunció su compromiso con Dalton Gomez, luego de decirles "thank you, next" a muchos amores frustrados en el pasado.



Pero hoy nos centraremos en su fabuloso look de época. Y es que Ariana Grande parece extraída de un clip de la década del '60, con sus peinados recogidos llenos de spray, sus lazos, colores pastel y cortes a la cintura.



Las claves son sencillas y podrías copiarlas para traerlas a tu época.

Por empezar, deberás identificar muy bien cuáles son las claves del look de la década del '60. Para ello te invitamos a inspirarte con los posts publicados en la cuenta @girlsofthesixties en la que verás icónicas imágenes de Twiggy, Brigitte Bardot y Jean Shrimpton.

Coincidiremos entonces, en que los batidos voluminosos súper cargados de spray son una de las claves en peinado. El maquillaje, en cambio, se centra en los ojos y no tanto en la boca. De hecho, los labiales pálidos fueron algo muy común de 1960 en adelante. Recordemos que la década del 60 fue la que trajo al mercado el corrector de ojeras, el cual al principio solía ser muy blancuzco y nacarado.



Los delineados negros marcaron un antes y un después: ya se hacían al estilo pin up en los '50, pero se reinventaron en los '60 mucho más largos, tipo "cat eye" y con dobles líneas finas y gruesas en los párpados inferior y superior. ¡Las mujeres se dibujaban sus propias pestañas con liner!

Y si alguien sabe de delineados y boca nude, es Ariana Grande. En su video clip "Positions" luce una espectacular producción de outfits inspiradas en esta década (ya te lo habíamos anticipado en esta nota).



Además, Ariana tiene esa característica revolucionaria muy propia de la década en cuestión. En letras como la de "God is a woman" ("Dios es una mujer"), demostró ser una chica "sin pelos en la lengua", dispuesta a cantar sobre lo que piensa y componer letras inspiradoras para su público juvenil.



Nos despedimos con una foto tomada de su cuenta oficial de Instagram, en la que puedes quedarte por horas divirtiéndote con tus looks y tomando nota de las claves: