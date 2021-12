Las claves de look de Lily Collins en el regreso de Emily en París en Netflix

Vuelve “Emily en París” a Netflix y de la mano de Lily Collins regresan los looks más celebrados de la ficción de las últimas temporadas.

La serie de Netflix buscará repetir el éxito de su primera edición, y sus productores saben que en el guardarropas de Emily Cooper y sus amigas está la fórmula.

El 22 de diciembre próximo será el estreno de Emily en París 2, y está todo listo para volver a encantar a la audiencia fashionista con nuevos atuendos para sorprender.

Como en la primera temporada, el vestuario de la serie está a cargo de las especialista Patricia Field (ex Sex and The City) y Marylin Fitoussi.

Esta vez, las directoras de vestuario apostaron a vestir a la norteamericana Emily Cooper con un estilismo más europeo, a tono con su vida más asentada en la capital de la moda más chic.

Los looks de Lily Collins serán protagonistas de la segunda temporada de Emily in Paris.

Ellas combinan alta costura con prendas informales, marcas de lujo con hallazgos de diseñadores independientes. Y, sobre todo el encanto está en sus combinaciones y en la definición de un personaje y su personalidad a través de su look.

Una de las nuevas prendas estrellas de Lily Collins es un colorido abrigo verde esmeralda, sobre un un jersey de punto a rayas con cuello tipo polo, más cinturón de cuero y falda con estampas.

Vestido azul de bajo asimétrico: un lookazo de Emily Cooper.

En la segunda temporada de esta serie de Netflix, que tendrá 10 episodios, Emily apostará fuerte a los colores más intensos así como a los estampados llamativos.

Es el caso del vestido estampado con corazones de Anouki que combinó con una vincha blanca y stilettos rojos en un look enloqueció a los fans de la “reina de corazones”.

Otro vestido de ensueño para las nuevas aventuras de Emily en París es un diseño en una sobria tonalidad azul, ligero, con volados y bajo asimétrico.

Las boinas, accesorios infaltables en la nueva vida de Emily en París.

Definitivamente, los nuevos outfits de Lily Collins demuestran que su personaje está más integrado a la Ciudad Luz. Y como muestra, dos ítems de moda que serán tendencia de la segunda temporada de Emily en París: las boinas, cada vez más presentes, y los jerseys a rayas estilo navy. Más parisina, imposible.

Lilly Collins con jersey a rayas estilo navy, bien parisino. Foto: Instagram.

Lily Collins demostró que los looks de Emily son tendencia instantánea. Es lo que sucedió con el chaleco blanco con tiras, otro de los outfit de estilo francés que ya fueron virales en la previa al estreno de Emily en París.

Aquí podrás ver más looks:

El guardarropas de Emily con prendas coloridas. Foto: Instagram.

El abrigo verde esmeralda, outfit viral de Emily in Paris segunda temporada. Foto: Instagram.

Lily Collins con un elegante chaleco blanco con tiras. Foto: Instagram.