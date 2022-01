Los 10 mejores looks de 2021 de las estrellas de Hollywood

En 2021 regresaron los eventos presenciales, y las celebrities de Hollywood volvieron a vestirse con sus mejores looks en galas, avant premieres y noches de premios.

Desde los Oscar a principio de año a la esperada MET Gala, pasando por los festivales de cine de Cannes y Venecia, este es el Top Ten de las reinas de la alfombra roja de 2021 ¡de película!

Lady Gaga con el color tendencia

Lady Gaga, musa Gucci.

La presencia de la cantante y actriz en una de las grandes producciones de 2021, House of Gucci, dio lugar a algunos de los más impactantes looks de la red carpet del año.

Y el más deslumbrante fue el vestidazo de color morado -tendencia 2022- firmado por Gucci. De gasa, con transparencias, capa y mangas XL, lo combinó con botas negras con taco y plataforma, a puro fashion & rock.

Sarah Jessica Parker homenajeó a la falda tul

Sarah Jessica Parker con falda de tul.

La estrella de Sex and the City homenajeó a su célebre personaje, Carrie Bradshaw, en la premiere del regreso del éxito de la tevé y la moda de los años 90: And Just Like That…

Lo hizo vistiendo un sensacional y cancherísimo diseño de Oscar de la Renta que reversionó el icónico vestido de tul de la serie original.

Un vestido cocktail bicolor -gris azulado y nude- ¡increíble!

Jennifer Lopez, vestida para enamorar

Jennifer Lopez, elegante y sensual.

El 2021 será recordado como el año del reencuentro de Jennifer Lopez y Ben Affleck. Y no es casual que entre los grandes looks de la temporada de la actriz y cantante latina, uno de los más inspirados fue el que eligió para su primera aparición en público otra vez juntos, en el Festival de Venecia.

Jennifer Lopez causó sensación con un vestido blanco con escote profundo y decorado con piedras de Georges Hobeika, uno de sus diseñadores favoritos,

Angelina Jolie con todo el brillo

Angelina Jolie, con el brillo de Versace.

Este año la actriz volvió a la pantalla y a las noches de estreno de la mano del filme “Eternals” del Universo Cinematográfico de Marvel.

Y en la avant premiere en Roma, enamoró a todos con un vestido color platino de Atelier Versace, entallado y con el brillo de una auténtica diva de regreso.

Penélope Cruz, blanca y radiante

Penélope Cruz, modelo de Chanel.

La actriz española es embajadora global de Chanel, y como tal desplegó los mejores looks de la maison a lo largo de la temporada, en galas de festivales y estrenos de sus películas.

El vestido color blanco, con escote asimétrico y volados fue uno de los más espectaculares.

Zendaya, la reina del look

Zendaya, ícono de moda millennial.

La joven actriz norteamericana –“la novia de Spiderman”- se afianzó como un referente de moda millennial.

Y entre sus outfits de fiesta de 2021, el vestido Balmain hecho a medida por Olivier Rousteing con “wet look” con el que llegó a Venecia fue viral instantáneo.

Kendall Jenner en el Museo

Kendall Jenner brilló en la MET Gala.

Entre los looks memorables que nos dejó la nueva edición de la MET Gala, el vestido de Givenchy de la joven estrella de la pasarela fue sencillamente espectacular.

Bella Hadid con el accesorio joya del año

Bella Hadid con el accesorio joya 2021.

La top model encandiló al mundo con un diseño de Schiaparelli, y fue una de las postales de moda de la temporada.

La modelo estadounidense desfiló sobre la alfombra roja del Festival de Cannes con un vestido de crepe negro, con escote a la vista y un collar dorado con la figura de dos bronquios que funcionaba como “pezonera joya”. Un flash de moda 2021.

Dakota Johnson, la más trendy

Dakota Johnson, con flecos y dorado.

La actriz norteamericana es una de las mejores vestidas de la actualidad. Y este año dio cátedra de estilo, especialmente con el vestido de Gucci que eligió para asistir al Festival de Venecia, y brilló con dos tendencias de la temporada en un mismo estilismo maximalista y elegante: flecos más joyas.

Anya Taylor-Joy embajadora del glamour

Anya Taylor-Joy, la elegida de Dior.

La actriz conocida en todo el mundo por la serie de Netflix Gambito de Dama es nuevo ícono de moda. Y esta temporada fue elegida como embajadora internacional de Dior.

Estrenó el título con un impactante vestido de la maison en una tonalidad verde esmeralda profundo.