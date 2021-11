Aprende a llevar el estampado a rayas, ideal para mujeres mayores de 50 años

Aunque el estampado a rayas sea un clásico, muchas veces nos damos cuenta de que no sabemos combinarlo o que siempre lo conjuntamos igual, pero la influencer mayor de 50 años, Carmen Gimeno, nos trae nuevas maneras de ponernos "lo de siempre".

Carmen Gimeno es una influencer española mayor de 50 años que nos muestra formas de combinar aquellas prendas que tenemos en nuestro armario, dándoles una versión diferente a los outfits, ya sea con zapatillas, un bolso o un blazer. A continuación, sus tres mejores looks con el estampado a rayas.

Carmen Gimeno tiene la opción más favorecedora para mujeres mayores de 50. Foto: Instagram.

Lo primero que nos muestra la influencer es que el rojo se lleva muy bien con el estampado a rayas blanco-negro. En su primer atuendo veremos qué bien combina unos pantalones babucha rojo con una camiseta a rayas y un blazer estilo chaqueta clásica Chanel en negro, con ribetes blancos y una flor también roja.

Un gran look para una mujer mayor de 50 años que quiera usar el estampado a rayas de una manera casual pero con un poco de elegancia y sobriedad. Lo bueno es que puedes llevarlo con bailarinas, como Carmen Gimeno, y también con zapatillas o stilettos.

Zapatillas+falda larga+ estampa a rayas = look 10. Foto: Instagram.

Para aquellas que se van de viaje a un pueblo o ciudad costera, les recomendamos este look al 100%. Carmen Gimeno llevó una falda plisada en rojo, una remera de mangas 3/4 con estampado a rayas, unas zapatillas botitas Converse blancas y un gran sombrero negro. Otra buena decisión que pueden tomar las mujeres mayores de 50 años es llevar un gran cinto negro para marcar la silueta y lograr la figura de reloj de arena.

El estampado a rayas puedes llevarlo de manera horizontal o vertical según tu cuerpo. Foto: Instagram.

Para las que aman los vestidos, ¿por qué no llevar uno largo con estampado a rayas? Este tipo de print horizontal que lleva Carmen Gimeno no es el más recomendable porque suele ensanchar visualmente el cuerpo. Si no buscas ese efecto puedes recurrir a uno vertical.

La influencer mayor de 50 años eligió un vestido largo en blanco-negro con unas zapatillas negras con tachas y un bolso rojo, que como ya dijimos el rojo es un infaltable para este tipo de looks estampados.

Las mujeres mayores de 50 años ya encontraron nuevas maneras de combinar y usar el estampado a rayas. Ahora solo hace falta que lo pongas en práctica.