Cambio de septenio: ¿por qué todo muta cada 7 años?

La antroposofía, la visión del mundo basada en la filosofía de Rudolf Steiner, habla de los septenios procesos cíclicos de cambios, esta filosofía pone especial interés en los 3 primeros septenios como formación de la personalidad.

Desde la astrología, cada 7 años se da aspectos en los movimientos de Saturno por tránsito en la carta astral. También intervienen en distintos ciclos los movimientos de Júpiter, Urano que van dando diferenciación en los ciclos personales.

De 0 a 7 años

Esta etapa el niño se forma con la energía materna y paterna, sea real o simbólica, se esta su identidad humana, viene de un estado de gestación, se desarrolla el lenguaje, la conciencia de su cuerpo, del tiempo, de los espacios. Es la energía Luna y sol como relevante en la carta astral, las posiciones y ubicación por signo y casa astrológica. Se forman las estructuras básicas de la psique que quedarán en lo subconsciente, dependiendo de lo que experimenten los padres y sea traspasado al niño.

Niños con Sol y luna en buen aspecto astrológico, podrán equilibrar su identidad vital, sus emociones, relacionándose bien entre lo masculino y femenino. Los aspectos de conflicto, darán tendencias de personalidad donde la vitalidad, identidad, se verán en conflicto con lo emocional, afectivo.

De 7 a 14 años

Físicamente el cambio de los dientes de leche que se caen, el colegio, la responsabilidad escolar, las relaciones con otros niños, el proceso de salida al exterior de los vínculos familiares. Acá en esta etapa esta la primer cuadratura aspecto de desafío entre saturno natal y saturno en tránsito, el deseo de tener una voluntad propia separada de la de los padres, el aceptar reglas y mandatos mas consciente,a los 12 se produce la primera vuelta de júpiter a la misma posición de nacimiento, el cuerpo se ha expandido, hay signos de pubertad, hormonalmente el desarrollo de los órganos genitales, la primer menstruación para la niñas. Es importante ayudar a desarrollar el sentido de responsabilidad ante los actos y la voluntad, la confianza en las decisiones propias. Se dan manifestaciones de la vocación, capacidades creativas artísticas, potenciar estas tendencias es sano para la psique del niño.

De 14 a 21 años

En esta edad se explora la sexualidad, se crean compromisos de compañerismo con los pares, se definen las diferencias mentales, emocionales, de los padres y familia, para afianzar el desarrollo de la personalidad, el desafío de introducirse en la sociedad como individuo único y especial. Astrologícamente Saturno en tránsito se opone al saturno natal, en principio desafiar la autoridad puede ser lo más evidente hasta poder conciliar e integrarse al mundo y sus leyes. El compromiso consigo mismo y la relación con los demás. A los 18 años aproximadamente se opone Júpiter en tránsito al Júpiter natal se comienza a tener una responsabilidad legal la sociedad. Se es responsable de cualquier hecho que trasgreda las leyes. La vocación y profesión están en en un punto donde conciliar ambas puede estar influenciada por la influencia familiar, decisiones que marcan el futuro y el camino a la realización en los próximos años.

De 21 a 28 años

La realidad de crecer es difícil, salir de las dependencias económicas de los padres se torna cada vez más difícil en estas sociedades de conflictos socio-económico un tema que hay que abordar positivamente, si las bases familiares fueron fuertes, estudiar y trabajar es muy sacrificado, pero vale la pena los esfuerzos. La personalidad se reconoce como mayor para ciertos actos, pero depender de otros en el sostén diario y conflictúa esta etapa. Urano esta en tensión con la posición de nacimiento, obliga a descubrir la libertad unida a la responsabilidad; muchos jóvenes optan por viajar y vivir sin tantas estructuras, postergando la definición de estudios o trabajo.

28 a 35 años

En esta etapa se produce el retorno de Saturno a la posición natal, este planeta a estado dirigiendo la energía de los septenios, liberando el pasado del alma, todos los sucesos de destino han formado las tendencias que en esta etapa definen hacia donde esta la elección de la personalidad para afianzar en su identidad en el mundo social, global. Quién fue armando desde la disciplina, paciencia, constancia, en objetivo determinado comienza a pararse con mayor seguridad. Las rutinas y las responsabilidades de adultos son una realidad que solo se pueden sobrellevar, abriendo luz a la tarea que viene a realizar el alma con esa estructura que armo la personalidad.

De 35 a 42 años

Se fortalece el avance con fines ambiciosos de llegar a lo más alto, la influencia social, marcara una guía,dando parámetros de éxitos y logros, y este puede ser el conflicto que nace desde lo más interno, si en el camino elegido siento ambigüedades y tironeo interno, que terminan reflejándose en conflictos de pareja, de sociedad, o de interrelación laboral,

Los ideales comienzan a caer y cada vez se encuentra más clara la realidad, los esfuerzos para mantenerse en estabilidad obligan a descubrir los talentos que aparecen ante las crisis de esta etapa donde Plutón en transito tensa al Plutón de nacimiento. La salida es buscar en el interior capacidades no conocidas, desarrollar aquello que se dejo de lado para adaptarse a las exigencia prioritarias, como mantener una familia, afianzarse en lo social-profesional.

De 42 a 49 años

Urano en tránsito se opone al Urano de nacimiento y algo interior puja por cambiar, avanzar de otro modo, las relaciones de pareja se definen, para continuar desde una renovación en la pareja y convivencia, o buscar distintos caminos que para ambos es de ayuda a retomar la individualidad, con la experiencia de lo vivido, sabiendo que se busca cuando se trata de compartir la vida con otro. Equilibrar las expectativas, cumplir los objetivos,personales y a la vez combinar esto con las necesidades, expectativas de la pareja, sociedad, o relaciones importantes, pone en una presión. Esta saturno se opone a saturno natal,es la etapa donde se esta avanzando sobre la mitad de la vida, se mira al futuro aprendiendo de lo vivido, marcando en el presente, una definición clara, hacia donde seguir. Se necesita salir de lo repetido, anclar los aprendizajes, desde nuevos conocimientos o técnicas de autoconocimiento que sea terapéutico. Complementarse en las relaciones con una mirada renovada.

De 49 a 56 años

Saturno vuelve a ponerse en tensión con saturno natal, Quirón vuelve al lugar de Quirón Natal. Esta Etapa, se comienza a vislumbrar lo cambios físicos, la fatiga, la falta de energía, la decadencia hormonal, aceptar estos cambios en una sociedad donde el éxito es para la juventud, surge competencias y superación con las nuevas generaciones, es momento de afianzar la trayectoria profesional, autovalorarse para mantenerse en los espacios adquiridos y desarrollados por propio talento.

Los hijos entran en etapas de adolescencia, surgiendo diferencias generacionales, que necesitan un extra de energía, poniendo en relieve diferencias, frustraciones, planteo interno sobre las decisiones tomadas en el pasado.

Momento de preparar el modo de constricción, así como los primeros septenios, se va dando una natural expansión, esta etapa va a ser gestación para interiorizar y conectar con una búsqueda espiritual.

De 56 a 63 años

En esta etapa se la el retorno de saturno a los 58/59 años, el fin de una etapa de crecimiento aprendizaje del alma, liberando lo más pesado y denso, recomenzando a tener consciencia de las responsabilidades, que entran en una etapa de cambio, la realidad esta presente,tajante, lo vivido y elegido ha determinado una posición que refleja un nuevo tiempo. En esta etapa el aprendizaje esta en saber envejecer, resolver con nuevos métodos, lo que en la juventud estaba pautado o determinado de otro modo. Los jóvenes pueden dar nuevas ideas, los mayores su experiencia y sabiduría. Ser mayor es adaptarse a los cambios sociales, los avances tecnológicos, las ideas que cambian al mundo, no están para hacer sentir viejo a los mayores, están para renovar lo caduco por lo mejorado.

Se rechaza el envejecimiento, cuando se lo juzga de obsoleto, renovarse con los más jóvenes y brindar todo lo aprendido es valorar la madurez

De 63 a 70 años

Urano estará formando tensión al Urano natal, soltar lugares de poder, jubilarse, dejar de hacer lo que se hizo durante mucho tiempo, ese lugar por el que se lucho y donde se llega a un punto más alto o de reconocimiento, cuesta abandonar, cuesta delegar. No es raro personas queriendo aprender o hacer actividades que no cumplieron de jóvenes, es importante poder hacer cosas a la altura de la edad y del estado físico, para no sentir frustración, si bien muchos continúan con sus actividades profesionales, también una jubilación puede ser la posibilidad de nuevos oficios o profesiones. Esta muy potenciada la espiritualidad, la sensibilidad es mayor, hay una observación distinta de la vida, lo que en la juventud pasaba en cámara rápida, esta etapa la lentitud, el tener más tiempo, hace ver la vida con otros ojos, otros sabores.

De 70 a 84 años

Quienes fueron organizando su vida para llegar a esta etapa, pueden disfrutar de este tiempo, quienes solo quieren quedarse atrapados en su pasado, su tiempo generacional, como lo mejor, queriendo imponer a los más jóvenes su experiencia, sentirán el rechazo y la soledad. Esta etapa el cuerpo no funciona del mismo modo, hay un deterioro que dependerá del modo que ha sido tratado el cuerpo, la mente y la emoción; en la alimentación, descanso, depende también las actividades que se hayan sostenido en el tiempo. Los planetas como Neptuno y Plutón están en armonía en tránsito, dando este potencial espiritual, de reencuentro con una vida más interior, el reconocimiento de sí mismo, de haber sobrellevado, varias crisis y sobrevivido a hechos globales o colectivos, dan la pauta de que es hora de dejarse guiar y transitar estos años en el disfrute de las personas compañeras de vida y las personas que más se aman.

84 en adelante

Muchas personas son una maravilla de ejemplo que siguen haciendo actividades, dando lo mejor de sí a la sociedad, la familia. En esta etapa Urano vuelve a su lugar natal renovando un nuevo ciclo de vida adulta mayor. Neptuno opuesto a Neptuno y la posibilidad de un segundo retorno de saturno, habla de misión cumplida, evolución que se definirá en el modo de encontrar ese camino de retorno al verdadero ser y la vida que continua con el alma. Prepararse para llegar a esta etapa, es sabiduría de mucho tiempo antes, siempre vamos armando el destino en el presente y en las decisiones que se toman.