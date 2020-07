La razón por la que deberías aprender a leer la etiqueta de tu ropa

Aun así, hay ciertos detalles que podemos observar y analizar, que van a servir de indicios para saber si vale la pena o no comprar la prenda.

Como se sabe, hoy en día un precio elevado no nos asegura que una prenda vaya a durar muchos años. Por eso antes de adquirir una prenda les recomiendo detenerse en dos aspectos, el tejido y la confección, para analizar ambos deben confiar en sus sentidos, tanto en el tacto como en la vista.

Empiecen por observar detenidamente la prenda, miren todos los detalles. Deténganse en las costuras y las terminaciones.

En cuanto a la tela, confíen en su mano, la prenda va a estar en contacto con su piel, elijan aquellas que les resulten suaves y cómodas al tacto.

En caso de que sigan sin confiar en su criterio, o no saben mucho de telas y confección, lean las etiquetas de composición en las prendas.

Las etiquetas contienen información fundamental que puede ayudarnos a concretar o no nuestra compra.

1) ¿Qué tipo de data llevan las etiquetas que están adosadas a las prendas?

Las etiquetas de composición y cuidado son aquellas que se encuentran en la parte interna adosadas en el lateral de la prenda. Estas etiquetas son las que solemos cortar sin antes leerlas, porque nos resultan incomodas cuando usamos las prenda. En ella es donde van a encontrar gran parte de la información que necesitan no solo para saber las fibras que componen el tejido que se utilizó para confeccionar la prenda sino también como lavarla de forma adecuada para que la misma dure más y no se deteriore rápidamente.

La composición del tejido la vamos a encontrar expresada en porcentajes, por ejemplo 70% ALGODÓN / 30% POLIESTER. Si la prenda esta confeccionada con dos telas distintas, por ejemplo, un tapado que tiene un tejido externo y una forrería, va a estar expresada la composición de ambas telas por separados. A continuación de esta información van a encontrar los símbolos de lavado y las normas de lavado, esta información es importante para el cuidado de nuestras prendas.

2) ¿De qué forma, a través de ellas, podemos saber si un artículo es de calidad o no?

A veces con mirar las etiquetas de composición y cuidado no alcanza para saber si una prenda es de calidad, ya que las fibras vienen de distintas calidades, pero es un buen comienzo. A la hora de comprar es importante saber para que se va a utilizar la prenda y cuales son las fibras que mejor van a desempeñar esa función.

Siempre es mejor invertir en fibras puras de origen animal o vegetal, estas prendas suelen se más caras, porque dichas fibras lo son. El algodón, la lana, el lino y la seda son alguna de ellas, tal vez las más conocidas. Es muy probable que estas fibras naturales las encontremos mezcladas con fibras sintéticas, muchas de estas combinaciones se realizan para unificar las características y potenciar las fortalezas de cada fibra. Priorizar aquellas prendas que tengan un porcentaje más alto de fibra natural que de sintética en su composición, un 70% de tejidos naturales es una buena elección, aunque lo ideal es que sea el 100%.

Las fibras sintéticas como el poliéster, acetato, acrílico, rayón entre otras, es más difícil saber su calidad, porque para ellos se necesita saber el origen del textil y tener en cuenta la marca donde adquirimos la prenda. Las prendas 100% sintéticas se deterioran rápidamente con el lavado. Aun así, el poliéster y el nylon son fibras que cumplen una buena función en prendas deportivas.

3) Ante la llegada del invierno, ¿cuáles son los materiales que recomiendan para que las prendas típicas de esta temporada duren más? ¿En qué géneros hay que invertir y por qué?

Siempre es mejor apostar por prendas confeccionada con fibras naturales. Para esta temporada evitaría los suéteres que contienen mas del 50% de acrílico ya que no duran mucho. Recomiendo invertir en prendas de lana 100%, si les resulta muy costoso busquen en las etiquetas mezclas de algodón/viscosa, cashmere/algodón, etc.

Invertir en fibras naturales, nos da una seguridad de lo que estamos poniendo en contacto con nuestra piel. Además del confort y suavidad que nos brindan, son amigables con el medioambiente. Las fibras naturales son un recurso renovable por excelencia, al final de su ciclo de vida son 100% biodegradables. Las prendas realizadas con mezclas de fibras, con un mayor porcentaje de fibras naturales en su composición, son una alternativa. Además de ser un poco más económicas que las que son confeccionadas con fibras 100% naturales. El problema con las mezclas es que no se pueden reciclar ya que no contamos con la tecnología necesaria para separar las materias al final de su vida útil.

Hoy en día con la necesidad por un cambio de consumo y la apuesta por un guardarropa sustentable, es de suma importancia seleccionar de manera consciente y responsable lo que compramos.

4) ¿Qué sucede con el poliéster y acrílicos?

El poliéster es la fibra mas utilizada en la industria textil, representando más o menos el 50% del mercado total de fibras. Si nos fijamos en nuestro guardarropa es muy probable que la gran mayoría de nuestras prendas sean de poliéster. Esto se debe a que es una fibra económica, que permite la producción de prendas baratas. Las prendas fabricadas con este material son fáciles de lavar y secar, no encogen y no se arruguan, esto hace que muchos la elijan.

Pero no todo es color de rosa, esta fibra tiene un grave impacto medioambiental. El plástico más usado en el poliéster es tereftalato de polietileno (más conocido como PET). Como todos los plásticos no es biodegradable y proviene principalmente del petróleo, que es un recurso no renovable. Para producir poliéster se necesita aproximadamente el doble de energía que, en el caso del algodón convencional, y cuatro veces más que en el algodón orgánico. Además, el poliéster no permite que la piel transpire, provocando un efecto sauna haciendo que sudemos más y provocando mal olor, esto se debe a que las fibras sintéticas no absorben bien la humedad. Por otro lado, estos tejidos se cargan de electricidad estática al frotarse entre sí o contra la piel provocando que la prenda se pegue al cuerpo o se produzcan pequeñas descargas eléctricas. Es un material que no se lleva bien con las pieles más delicadas, ya que produce irritación o picazón.

El poliéster se volvió casi un insulto en el mundo de la moda, aconsejan evitarlo ya que no suele dar buenos resultados a largo plazo, al menos que el material sea importado de calidad o que se vaya a utilizar para confeccionar prendas deportivas. Tanto el poliéster como el acrílico, son fibras sintéticas, esto quiere decir que son derivadas del petróleo, y la decisión de muchos por no usarlas se basa en los lineamientos de el SLOW FASHION. Hoy en día las firmas sustentables que utilizan poliéster elijen las telas confeccionadas con poliéster reciclado, es la alternativa ecológica, que no requiere de invertir en recursos para crearlas ya que se utilizan desechos.

5) ¿Qué consejos dan para cuidar las prendas y perduren en el tiempo?

Lo mas importante es prestarle atención a las etiquetas que vienen en las prendas y a las funciones del lavarropas.

Toda es información que solemos ignorar esta para algo, nos indica como lavar, secar y planchar nuestras prendas de la forma correcta. Lo otro que les recomiendo es pensar si tenemos que lavar esa prenda o no. A veces solemos lavar la ropa más de lo necesario y con cada lavado las fibras de van deteriorando. Cuando nos sacamos una prenda, no deberíamos guardarla directamente en el armario ni tampoco ponerla a lavar, sino colgarla en un lugar aireado, para que se ventile. Una prenda con una sola postura puede volver a usarse, salvo que la hayamos manchado con algo. Hay algunas prendas como pantalones, faldas o chaquetas que no es necesario lavarlas cada vez que nos las ponemos, un exceso de lavado también puede dañar la ropa.

Ahora si para lavar las prendas y que perduren en el tiempo, les recomiendo prepáralas antes de meterlas en el lavarropas. Esto quiere decir pre tratar las manchas, esto ayuda a eliminarlas de forma mas eficiente. Luego deben clasificar las prendas y separarlas por color y tejido, utilizar el detergente adecuado para cada una. Hay prendas delicadas que conviene lavarlas a mano en un balde con agua fría. Otro punto para tener en cuenta es la temperatura de lavado, esta información esta disponible en la etiqueta de composición y cuidado, pero como reglas generales:

Utiliza agua caliente: para las prendas blancas, ropa muy manchada. Cuidado, esta temperatura puede dañar y encoger ciertas telas.

Utiliza agua tibia: la mayoría de las prendas pueden lavarse a temperatura media, especialmente aquellas que no son muy naturales como los jeans.

Utiliza agua fría: además de ahorrar energía, el agua fría es la mejor elección para ropa negra, de colores brillantes y para los delicados.

Por último, para secar la ropa, es mejor hacerlo al aire libre. Les recomiendo colgar las camisas y los pantalones en una percha para que no pierdan la forma y disminuir las arrugas. Dejar que se seque al sol es ideal para que la ropa no se encoja, elimina bacterias y hongos, además de ser una alternativa ecológica.

A la hora de guardar las prendas en el guardarropa, hay que prestar atención, no todas las prendas deben ir colgadas. Aquellas prendas de punto, es decir las que están confeccionadas con prendas que son elásticas y se estiran, debemos guardarlas dobladas ya que si las colgamos se pueden estirar y perder la forma. Las camisas y vestidos si debemos colgarlos, pero tenemos que prestar atención a la percha que utilicemos, se recomienda utilizar perchas acolchadas para no dañar las prendas. En el caso de los abrigos o prendas pesadas, se recomienda usar perchas anchas que acompañen la forma de los hombros de la prenda.

Agustina dos Santos Claro

Directora Creativa - U+1 (@umasuno.a2 )