"Estamos trabajando para usted", por Peter Cubillos

Quizás encuentre que la gente a favor del aborto es abominable, quizás le parezca una locura que haya personas luchando por legalizar algunas drogas, quizás encuentre aberrantes las marchas feministas de mujeres que piden a gritos la igualdad por las calles, quizás, y me da un poco de pena decirlo, hasta le pueda parecer mal que la violencia de género se haya hecho tan presente en estos tiempos, quizás este mundo le parezca una locura, pero déjeme decirle que esta intención de cambio, estos murmullos que cada día toman más protagonismo, no son otra cosa que el resultado de lo que usted vivió. Esta generación tan alarmante, tan ruidosa y escandalosa, tan llena de protestas, no es otra cosa que la consecuencia de su generación, le guste, o no le guste.

Es probable que sus nietos/as tengan preferencias sexuales diferentes a las suyas, y nosotros/as queremos que libremente puedan elegir.

Es probable que sus nietos/as consuman drogas, y nosotros/as queremos que lo hagan responsablemente, no queremos que haya más narcos llenándose los bolsillos y dejando muertos en vida por la calle.

Es probable que sus nietas decidan abortar, y nosotros/as no queremos que lo hagan en la clandestinidad, no queremos que sufran, no queremos que mueran.

Es probable que algún estúpido quede aun suelto y sea lo suficientemente débil como para golpear, y nosotros/as queremos que sus nietas no sufran, las queremos vivas, las queremos bien.

Es por eso que le digo lo que le digo, que nosotros/as estamos trabajando para usted, porque quizás usted no viva en el mundo que se viene, pero sí lo van a hacer sus nietos/as y los/las hijas/os de sus nietos/as, y si les quiere, entonces entenderá por qué hacemos lo que hacemos.

Sé que es difícil aceptar lo que no se entiende, y entiendo también que mucho de todo eso no es su culpa sino la consecuencia de la educación que recibió, pero, aunque parezca que el mundo se está yendo a la mierda hay personas que todavía luchan por mejorar.

La prohibición de drogas hizo que existieran tipos como Escobar, que tuvo más dinero y poder que un país entero, y que mató a miles y miles de personas, nosotros/as no queremos nunca más un Escobar. La prohibición del aborto hace que nazcan huérfanos todos los días, o peor, que ni siquiera puedan llegar.

El silencio de las mujeres hizo que todavía hoy mueran a golpes cientos de ellas, y peor aún, que todavía haya personas que vean a la violencia como algo normal. La discriminación hizo y sigue haciendo que mueran millones de personas por haber tenido la mala suerte de nacer distintas a quienes están en una situación de poder. La estúpida negación de una preferencia sexual diferente hizo que personas como Alan Turing, quien salvó más de catorce mil vidas, fuera condenado a prisión y muriera por el simple hecho de ser homosexual.

La lucha, nuestra lucha, nace del amor, se hace con amor, por amor, para vivir en un lugar mejor, un lugar en el que usted quizás nunca viva, pero sí la gente que merece su amor.

Ojalá lo entienda, señor, señora, que estamos trabajando para usted.



Peter Cubillos