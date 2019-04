En esta ocasión, te mostramos que no hace falta cantidad sino calidad. Invirtiendo en un buen par de botas, podemos hacer diferentes looks, sin que esta sea un impedimento. La idea es que a partir de los ejemplos que les vamos a dar, vean cómo un calzado, puede convertirse en un básico de nuestro guardarropas.

Look 1

Botas son de Alonso, jean y remera de Kosiuko de La Barraca Mall

Este es un look más desestructurado. Combinamos la bota con un pantalón semi Oxford de jean y una remera blanca estampada. Es simple, pero que le podemos dar un montón de usos, siempre y cuando juguemos con diferentes tipos de abrigo, carteras y accesorios.

Look 2

El short pollera animal print y la remera son de Kosiuko, de La Barraca Mall, y las botas texanas de Alonso

Esta es una opción canchera para la noche o para un evento a la tarde. En este caso combiné nuestro calzado elegido con un short pollera animal print y una remera de algodón con letras. También, puede quedar bien con un top o una musculosa/remera y en otros colores, siempre y cuando tengamos en cuenta a que tipo de evento u ocasión asistiremos.

Look 3

EL CALZADO ES DE ALONSO Y EL CONJUNTO DE DE KOSIUKO DE LA BARRACA MALL

Optamos por un look monocromático negro. Un pantalón Oxford engomado, con una camisa suelta, puede ser una gran opción cuando no sabemos que ponernos y tenemos un evento. Las botas rompen con este look “simple”, dándole el toque, es una buena idea combinarlo con accesorios, ya que estos van a resaltar.